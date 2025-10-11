Телефонный разговор с Трампом: Зеленский рассказал, о чем договорились

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили удары России по украинской энергетике и возможности усиления системы ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы государства.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер рассказал, что поздравил Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил.
Зеленский также рассказал, что во время разговора проинформировал Трампа о российских ударах по украинской энергетике.
Президент подчеркнул, что нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии.
Отметим, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в субботу, 11 октября, провели разговор.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о продолжении партнерских отношений с США. На следующей неделе украинская делегация отправляется за океан для важных переговоров.