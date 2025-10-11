Телефонный разговор с Трампом: Зеленский рассказал, о чем договорились

Президент Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом, во время которого стороны обсудили удары России по украинской энергетике и возможности усиления системы ПВО. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главы государства.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, очень продуктивный", — отметил Владимир Зеленский.

Украинский лидер рассказал, что поздравил Трампа с успехом и соглашением для Ближнего Востока, которое он реально обеспечил.

"Это сильный результат. И если удается остановить войну в том регионе, точно другие войны могут быть остановлены, в том числе и эта российская война", — отметил президент.

Зеленский также рассказал, что во время разговора проинформировал Трампа о российских ударах по украинской энергетике.

"Благодарен за готовность поддержать нас. Обсудили возможности усилить нашу ПВО и договоренности, которые мы готовим по этому поводу. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас", — отметил он.

Президент подчеркнул, что нужна готовность россиян участвовать в настоящей дипломатии.

"Благодаря силе это можно обеспечить. Спасибо, господин президент!", — подытожил Зеленский.

Отметим, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в субботу, 11 октября, провели разговор.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами рассказал о продолжении партнерских отношений с США. На следующей неделе украинская делегация отправляется за океан для важных переговоров.

"Мы благодарны США и президенту Трампу. Трек сотрудничества с США продолжается. Команда во главе с Премьер-министром Свириденко, вместе с главой Офиса Ермаком и моим уполномоченным по санкционной политике Власюком будет в начале следующей недели в США. Темы: ПВО, энергетика, санкционные шаги. И также переговорный трек", — отметил Зеленский.