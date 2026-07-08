«Там багато українських дронів»: Зеленський дотепно відповів Трампу на ідею зустрічі в РФ

Очільник Кремля Володимир Путін висловив готовність організувати зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським безпосередньо у російській столиці. Про цю ініціативу розповів лідер США Дональд Трамп. При цьому він зауважив, що сам диктатор сумнівається у згоді української сторони на такий візит.

Переговори Трампа і Зеленського на саміті НАТО в Анкарі

Під час спілкування з українським колегою американський президент вирішив особисто прояснити це питання.

"Ви б по їхали до Москви ?" — звернувся Трамп до Зеленського.

Глава української держави відповів на таку пропозицію з іронією. Він дав зрозуміти, що візит до столиці країни-агресора наразі є неможливим з цілком практичних причин, пов'язаних із успішною роботою української зброї.

"Це складно. Там багато українських дронів", — зазначив Володимир Зеленський. Пояснюючи свою позицію, він додав, що для дипломатичних зустрічей краще обирати нейтральні майданчики: "Це небезпечно. Краще де-небудь в Європі".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі висловив упевненість у майбутньому України, заявивши, що її очільник здатний успішно відбудувати державу після завершення війни. Крім того, американський лідер не виключив, що в майбутньому може особисто відвідати Україну.

Говорячи про перспективи країни, Трамп наголосив, що вірить у здатність Зеленського реалізувати масштабне відновлення. Окрему увагу глава Білого дому приділив економічному потенціалу України. За його словами, країна має значні запаси стратегічно важливих природних ресурсів, які можуть стати одним із ключових чинників її розвитку після війни.





