logo

BTC/USD

62122

ETH/USD

1735.34

USD/UAH

44.48

EUR/UAH

50.69

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент «Там много украинских дронов»: Зеленский остроумно ответил Трампу на идею встречи в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

«Там много украинских дронов»: Зеленский остроумно ответил Трампу на идею встречи в РФ

Диалог о мире: Трамп спросил Зеленского о готовности поехать на переговоры в Москву

8 июля 2026, 17:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава Кремля Владимир Путин выразил готовность организовать встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским прямо в российской столице. Об этой инициативе рассказал лидер США Дональд Трамп. При этом он отметил, что сам диктатор сомневается в согласии украинской стороны на подобный визит.

«Там много украинских дронов»: Зеленский остроумно ответил Трампу на идею встречи в РФ

Переговоры Трампа и Зеленского на саммите НАТО в Анкаре

Во время общения с украинским коллегой американский президент решил лично прояснить этот вопрос.

"Вы бы поехали в Москву ?" — обратился Трамп к Зеленскому.

Глава украинского государства ответил на такое предложение с иронией. Он дал понять, что визит в столицу страны-агрессора пока невозможен по вполне практическим причинам, связанным с успешной работой украинского оружия.

"Это сложно. Там много украинских дронов", — отметил Владимир Зеленский. Объясняя свою позицию, он добавил, что для дипломатических встреч лучше выбирать нейтральные площадки: "Это небезопасно. Лучше где-нибудь в Европе".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре выразил уверенность в будущем Украины, заявив, что ее глава способен успешно отстроить государство после завершения войны. Кроме того, американский лидер не исключил, что в будущем может лично посетить Украину.

Говоря о перспективах страны, Трамп подчеркнул, что верит в способность Зеленского реализовать масштабное обновление. Отдельное внимание глава Белого дома уделил экономическому потенциалу Украины. По его словам, у страны есть значительные запасы стратегически важных природных ресурсов, которые могут стать одним из ключевых факторов ее развития после войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости