Світ обіцяв це знищити після Другої світової війни: Зеленський зробив жорстку заяву на адресу РФ

У День пам’яті та перемоги над нацизмом президент України Володимир Зеленський виступив із жорсткою заявою щодо сучасної російської агресії, назвавши її "оновленою версією нацизму" з маркуванням "сделано в России".

Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив: через понад вісім десятиліть після завершення Другої світової війни Європа знову стикається з тотальним злом, яке несе руйнування, масові вбивства та ненависть.

За словами президента, День пам’яті 8 травня є не лише нагадуванням про перемогу над гітлерівським режимом, а й пересторогою для сучасного світу. Зеленський підкреслив, що українська земля у роки Другої світової стала місцем жорстоких битв, окупації та масового винищення людей. Українці тоді заплатили одну з найвищих цін за перемогу над нацизмом.

Президент нагадав, що мільйони українців воювали у складі армій країн Антигітлерівської коаліції та зробили величезний внесок у розгром Третього рейху. Однак сьогодні, зазначив він, Україна знову змушена боротися проти ідеології, яка побудована на культі сили, ненависті та зневазі до людського життя.

"На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло – теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань. Це оновлена версія нацизму, що має маркування: “сделано в России”", — заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також наголосив, що зупинити російську агресію здатен лише об’єднаний вільний світ. На його думку, захист свободи народів і протидія політиці Кремля сьогодні є прямим продовженням боротьби, яку людство вело проти нацизму у ХХ столітті.

