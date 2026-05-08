Мир обещал это уничтожить после Второй мировой войны: Зеленский сделал жесткое заявление в адрес РФ

В День памяти и победы над нацизмом президент Украины Владимир Зеленский выступил с жестким заявлением по поводу современной российской агрессии, назвав его "обновленной версией нацизма" с маркировкой "сделано в России".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул: спустя более восьми десятилетий после завершения Второй мировой войны Европа вновь сталкивается с тотальным злом, которое несет разрушения, массовые убийства и ненависть.

По словам президента, День памяти 8 мая является не только напоминанием о победе над гитлеровским режимом, но и предостережением для современного мира. Зеленский подчеркнул, что украинская земля в годы Второй мировой стала местом жестоких сражений, оккупации и массового истребления людей. Украинцы тогда заплатили одну из самых высоких цен за победу над нацизмом.

Президент напомнил, что миллионы украинцев воевали в составе армий стран Антигитлеровской коалиции и внесли огромный вклад в разгром Третьего рейха. Однако сегодня, отметил он, Украина снова вынуждена бороться против идеологии, построенной на культе силы, ненависти и пренебрежении человеческой жизнью.

"К сожалению, через 81 год мы снова вынуждены останавливать зло – тоже тотальное, не приносящее ничего, кроме руин и издевательств. Это обновленная версия нацизма, имеющая маркировку: "сделано в России"", — заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что остановить российскую агрессию способен только объединенный свободный мир. По его мнению, защита свободы и противодействие политике Кремля сегодня является прямым продолжением борьбы, которую человечество вело против нацизма в ХХ веке.

Читайте на портале "Комментарии" — в течение ночи, 8 мая, российская террористическая армия продолжила наносить удары по украинским позициям, несмотря на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие". Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.



