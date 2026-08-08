Страшных ударов РФ будет меньше: Зеленский раскрыл новую договоренность с США

Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, именно Соединенные Штаты сейчас обладают наибольшими возможностями для обеспечения Украины боеприпасами, необходимыми для борьбы с российскими баллистическими ракетами.

"США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot. У нас есть договоренность", — заявил Зеленский.

При этом президент сразу предупредил, что достигнутые договоренности не решают проблему полностью. Получаемого количества перехватчиков будет недостаточно для всех потребностей украинской противовоздушной обороны.

Особую актуальность вопрос поставок приобрел на фоне усиления российских массированных атак. Россия все чаще использует баллистические ракеты в сочетании с ударными беспилотниками и крылатыми ракетами, создавая для украинской ПВО сложную ситуацию с одновременным поражением большого количества целей.

Patriot остается одной из ключевых систем, способных противостоять российским баллистическим ракетам. Однако эффективность таких комплексов напрямую зависит не только от количества установок, но и от наличия достаточного запаса ракет-перехватчиков.

Именно поэтому Киев добивается от партнеров не разовых поставок, а стабильного обеспечения боеприпасами. Ежемесячный формат поставок может позволить Украине более эффективно планировать использование систем ПВО и поддерживать их боеспособность во время длительной войны.

В то же время заявление Зеленского свидетельствует о сохраняющемся дефиците перехватчиков. Даже регулярные поставки из США, по словам президента, не смогут полностью покрыть потребности Украины. Это означает, что Киев продолжит искать дополнительные источники ракет и возможности для усиления противовоздушной обороны.

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