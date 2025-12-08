logo_ukra

президент США змінюють акценти переговорів: Зеленський чекає секретний звіт від Умерова та Гнатова
commentss НОВИНИ Всі новини

США змінюють акценти переговорів: Зеленський чекає секретний звіт від Умерова та Гнатова

Зеленський очікує від Умерова та Гнатова інформації про "нюанси, які готові модифікувати американці"

8 грудня 2025, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умеров та начальник Генштабу Андрій Гнатов прямують із США до Європи, де нададуть йому докладну інформацію про позиції Вашингтона щодо можливих змін у переговорній архітектурі між Києвом та Москвою. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 7 грудня.

США змінюють акценти переговорів: Зеленський чекає секретний звіт від Умерова та Гнатова

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський зазначив, що українські представники останніми днями провели змістовні консультації з делегацією президента США. Тепер він очікує на детальний звіт про те, які "нюанси готові модифікувати американці" у переговорах з Україною та Росією. За його словами, частину питань можна обговорити лише особисто.

Президент також розповів про вчорашню розмову зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Він охарактеризував обговорення як непросте, але конструктивне, наголосивши, що американська сторона добре розуміє базові позиції України.

Найближчими днями Володимир Зеленський проведе консультації із європейськими лідерами. Заплановані зустрічі у Лондоні та Брюсселі, де обговорюватимуться питання безпеки, зміцнення стійкості України, нові пакети допомоги – насамперед постачання ППО та довгострокове фінансування. Також сторони мають намір узгодити загальні підходи до майбутніх переговорів.

син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший виступив із різкою критикою на адресу президента України Володимира Зеленського. Американський бізнесмен звинуватив українську владу в корупції, небажанні завершувати війну з Росією і "вигоді" від фінансових потоків, що надходять під час війни.

президент США Дональд Трамп заявив, що росіяни нібито погодилися на "мирний план", тоді як президент України Володимир Зеленський навіть не читав його. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву Трамп зробив під час спілкування з пресою на заході Центру виконавчих мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні увечері 7 грудня.




Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17204
