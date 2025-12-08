США меняют акценты переговоров: Зеленский ждёт секретный отчёт от Умерова и Гнатова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов направляются из США в Европу, где предоставят ему подробную информацию о позициях Вашингтона относительно возможных изменений в переговорной архитектуре между Киевом и Москвой. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 7 декабря.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский отметил, что украинские представители в последние дни провели содержательные консультации с делегацией президента США. Теперь он ожидает детальный отчет о том, какие "нюансы готовы модифицировать американцы" в переговорах с Украиной и Россией. По его словам, часть вопросов возможно обсудить только лично.

Президент также рассказал о вчерашнем разговоре со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Он охарактеризовал обсуждение как непростое, но конструктивное, подчеркнув, что американская сторона хорошо понимает базовые позиции Украины.

В ближайшие дни Владимир Зеленский проведет консультации с европейскими лидерами. Запланированы встречи в Лондоне и Брюсселе, где будут обсуждаться вопросы безопасности, укрепление устойчивости Украины, новые пакеты помощи – прежде всего поставки ПВО и долгосрочное финансирование. Также стороны намерены согласовать общие подходы к будущим переговорам.

