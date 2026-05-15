США тягнуть паузу: Зеленський зробив жорстку заяву про переговори та захист України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Hudson Institute, під час якої ключовими темами стали відносини з Конгресом США, доля переговорного процесу та критична необхідність посилення української протиповітряної оборони на тлі нових російських атак.

Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Україна очікує завершення тривалої паузи в дипломатичних контактах і активнішої участі Сполучених Штатів у переговорах щодо завершення війни. Зеленський підкреслив, що зволікання безпосередньо впливає на безпеку не лише України, а й усієї Європи.

Президент заявив, що під час розмови окремо обговорювалася робота з американськими законодавцями та необхідність збереження політичної та військової підтримки Києва. Особливу увагу було приділено питанню досягнення "гідного світу" та ролі Вашингтона у цьому процесі.

Володимир Зеленський також поінформував представників американського аналітичного центру про наслідки останніх масованих російських обстрілів українських міст. На цьому тлі президент наголосив: Україна гостро потребує подальшого зміцнення системи ППО, оскільки саме повітряний захист сьогодні рятує тисячі життів та утримує країну від нових масштабних руйнувань.

Окремо глава держави подякував США та американському суспільству за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, допомога Вашингтона залишається одним із ключових факторів стійкості української оборони.

У Києві розраховують, що після серії консультацій з американськими політичними та експертними колами дипломатичний процес нарешті вийде зі стану затишшя, а рішення щодо посилення оборони України будуть ухвалені швидше.

