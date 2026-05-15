США тянут паузу: Зеленский сделал жесткое заявление о переговорах и защите Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Hudson Institute, во время которой ключевыми темами стали отношения с Конгрессом США, судьба переговорного процесса и критическая необходимость усиления украинской противовоздушной обороны на фоне новых российских атак.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам главы государства, Украина ожидает завершения затянувшейся паузы в дипломатических контактах и более активного участия Соединенных Штатов в переговорах по завершению войны. Зеленский подчеркнул, что промедление напрямую влияет на безопасность не только Украины, но и всей Европы.

Президент заявил, что во время разговора отдельно обсуждалась работа с американскими законодателями и необходимость сохранения политической и военной поддержки Киева. Особое внимание было уделено вопросу достижения "достойного мира" и роли Вашингтона в этом процессе.

Владимир Зеленский также проинформировал представителей американского аналитического центра о последствиях последних массированных российских обстрелов украинских городов. На этом фоне президент подчеркнул: Украина остро нуждается в дальнейшем укреплении системы ПВО, поскольку именно воздушная защита сегодня спасает тысячи жизней и удерживает страну от новых масштабных разрушений.

Отдельно глава государства поблагодарил США и американское общество за поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. По его словам, помощь Вашингтона остается одним из ключевых факторов устойчивости украинской обороны.

В Киеве рассчитывают, что после серии консультаций с американскими политическими и экспертными кругами дипломатический процесс наконец выйдет из состояния затишья, а решения по усилению обороны Украины будут приняты быстрее.

Читайте также на портале "Комментарии" — саммит Трампа и Си: что он будет означать для войны в Украине.



