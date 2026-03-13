RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
«Настоящая Санта-Барбара»: Зеленский заявил, что будет с переговорами теперь

13 марта 2026, 23:17
Недилько Ксения

Процесс подготовки стратегически важных переговоров между Украиной и Соединенными Штатами напоминает запутанный сериал. Как сообщает корреспондентка "Суспильного", Президент Украины Владимир Зеленский констатировал очередное смещение графиков из-за обострения мировой ситуации безопасности.

По словам главы государства, встреча планировалась уже на следующую неделю, однако американские партнеры попросили об отсрочке. Главным фактором стала война на Ближнем Востоке, налагающая жесткие ограничения на передвижение официальных лиц США.

"Там целая же Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке", – объяснил Владимир Зеленский.

Президент уточнил, что представителям США запрещено покидать пределы своей страны из соображений безопасности, связанных с конфликтом в ближневосточном регионе. Это заставляет украинскую сторону адаптироваться к новым условиям и искать возможности для диалога непосредственно на территории Соединенных Штатов.

Несмотря на постоянные изменения в графике, подготовка к переговорам продолжается, поскольку они имеют критическое значение для дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 13 марта 2026 года на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и атак иранских дронов на американские базы президент США Дональд Трамп сделал резонансное заявление по военному сотрудничеству с Киевом. Несмотря на то, что Украина уже отправила своих специалистов и дроны-перехватчики в Иорданию, Трамп публично продемонстрировал скептическое отношение к дальнейшему расширению такой помощи.



