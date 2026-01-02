Соціологія, все ж таки, спрацювала: чому Зеленський вирішив зробити головою ОП Буданова

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента має передусім раціональне пояснення, пов'язане зі зміною характеру війни. Таку думку висловив політичний експерт Валерій Клочок.

Володимир Зеленський та Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, Україна вже другий рік як фактично перейшла у фазу війни на виснаження і виживання, що потребує корекції державної політики. Йдеться про реальний перехід до військової економіки та посилення військових процесів усередині країни. Від мобілізації і боротьби із СЗЧ до наведення ладу з бронюванням, де ми бачимо численні зловживання.

"Ці непопулярні рішення потребують окремого модератора. А президент демонстративно намагається дистанціюватися від цієї теми. Це було помітно навіть у новорічному зверненні де вперше за час повномасштабної війни не прозвучала фокусована згадка про ЗСУ і не було відповідного відеоряду", – зазначив аналітик.

Він додає, тож це призначення – сигнал про бажання президента відійти від блоку складних військових рішень, переклавши їх на Буданова. Чому? Відповідь на це дає соціологія. За останніми опитуваннями Буданов входить до трійки лідерів рейтингів і у другому турі перемагає Зеленського. До речі, так само, як і Залужний. Логіка може полягати у тому, щоб перекласти на нього непопулярні процеси й таким чином спробувати вдарити по його рейтингу, але навряд чи така стратегія спрацює.

"Суспільство добре розуміє, що відповідальність за Збройні сили лежить не на керівнику Офісу президента, а на Верховному головнокомандувачі та Міністерстві оборони. Чи вийде це – скоро побачимо. Тож нас чекає цікавий військово-політичний сезон", – констатував експерт.

"Я зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити наш Офіс. Це рішення було продиктовано необхідністю більшої зосередженості на безпекових питаннях, а також розвитку Сил оборони", — зазначив Зеленський.



