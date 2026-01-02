logo_ukra

Головна Новини Політика президент Соціологія, все ж таки, спрацювала: чому Зеленський вирішив зробити головою ОП Буданова
Соціологія, все ж таки, спрацювала: чому Зеленський вирішив зробити головою ОП Буданова

За останніми опитуваннями Буданов входить до трійки лідерів рейтингів і в другому турі перемагає Зеленського

2 січня 2026, 15:42
Автор:


Кравцев Сергей

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента має передусім раціональне пояснення, пов'язане зі зміною характеру війни. Таку думку висловив політичний експерт Валерій Клочок.

Соціологія, все ж таки, спрацювала: чому Зеленський вирішив зробити головою ОП Буданова

Володимир Зеленський та Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, Україна вже другий рік як фактично перейшла у фазу війни на виснаження і виживання, що потребує корекції державної політики. Йдеться про реальний перехід до військової економіки та посилення військових процесів усередині країни. Від мобілізації і боротьби із СЗЧ до наведення ладу з бронюванням, де ми бачимо численні зловживання. 

"Ці непопулярні рішення потребують окремого модератора. А президент демонстративно намагається дистанціюватися від цієї теми. Це було помітно навіть у новорічному зверненні де вперше за час повномасштабної війни не прозвучала фокусована згадка про ЗСУ і не було відповідного відеоряду", – зазначив аналітик. 

Він додає, тож це призначення – сигнал про бажання президента відійти від блоку складних військових рішень, переклавши їх на Буданова. Чому? Відповідь на це дає соціологія. За останніми опитуваннями Буданов входить до трійки лідерів рейтингів і у другому турі перемагає Зеленського. До речі, так само, як і Залужний. Логіка може полягати у тому, щоб перекласти на нього непопулярні процеси й таким чином спробувати вдарити по його рейтингу, але навряд чи така стратегія спрацює.

"Суспільство добре розуміє, що відповідальність за Збройні сили лежить не на керівнику Офісу президента, а на Верховному головнокомандувачі та Міністерстві оборони. Чи вийде це – скоро побачимо. Тож нас чекає цікавий військово-політичний сезон", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.

"Я зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити наш Офіс. Це рішення було продиктовано необхідністю більшої зосередженості на безпекових питаннях, а також розвитку Сил оборони", — зазначив Зеленський.




