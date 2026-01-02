Соціологія, все ж таки, спрацювала: чому Зеленський вирішив зробити головою ОП Буданова

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента має передусім раціональне пояснення, пов'язане зі зміною характеру війни. Таку думку висловив політичний експерт Валерій Клочок.
Володимир Зеленський та Кирило Буданов. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, Україна вже другий рік як фактично перейшла у фазу війни на виснаження і виживання, що потребує корекції державної політики. Йдеться про реальний перехід до військової економіки та посилення військових процесів усередині країни. Від мобілізації і боротьби із СЗЧ до наведення ладу з бронюванням, де ми бачимо численні зловживання.
Він додає, тож це призначення – сигнал про бажання президента відійти від блоку складних військових рішень, переклавши їх на Буданова. Чому? Відповідь на це дає соціологія. За останніми опитуваннями Буданов входить до трійки лідерів рейтингів і у другому турі перемагає Зеленського. До речі, так само, як і Залужний. Логіка може полягати у тому, щоб перекласти на нього непопулярні процеси й таким чином спробувати вдарити по його рейтингу, але навряд чи така стратегія спрацює.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський прийняв важливе рішення щодо зміни в керівництві Офісу Президента, запропонувавши Кирилу Буданову, начальнику ГУР Міністерства оборони, очолити цей орган. Про це глава держави повідомив через свої соціальні мережі.