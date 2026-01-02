Социология все же сработала: почему Зеленский решил сделать главой ОП Буданова

Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента имеет, прежде всего, рациональное объяснение, связанное с изменением характера войны. Такое мнение высказал политический эксперт Валерий Клочок.

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Украина уже второй год как фактически перешла в фазу войны на истощение и выживание, что требует коррекции государственной политики. Речь идет о реальном переходе к военной экономике и усилении военных процессов внутри страны. От мобилизации и борьбы с СЗЧ до наведения порядка с бронированием, где мы видим многочисленные злоупотребления.

"Эти непопулярные решения нуждаются в отдельном модераторе. Президент же демонстративно пытается дистанцироваться от этой темы. Это было заметно даже в новогоднем обращении, где впервые за время полномасштабной войны не прозвучало фокусированное упоминание об ВСУ и не было соответствующего видеоряда", – отметил аналитик.

Он добавляет, поэтому это назначение – сигнал о желании президента отойти от блока сложных военных решений, переложив их на Буданова. Почему? Ответ на это дает социология. По последним опросам Буданов входит в тройку лидеров рейтингов и во втором туре побеждает Зеленского. Кстати, так же, как и Залужный. Логика может состоять в том, чтобы переложить на него непопулярные процессы и таким образом попытаться ударить по его рейтингу, но вряд ли такая стратегия сработает.

Общество хорошо понимает, что ответственность за Вооруженные силы лежит не на руководителе Офиса президента, а на Верховном главнокомандующем и Министерстве обороны. Выйдет ли это – скоро увидим. Так что нас ждет интересный военно-политический сезон", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение об изменении в руководстве Офиса Президента, предложив Кириллу Буданову, начальнику ГУР Министерства обороны, возглавить этот орган. Об этом глава государства сообщил через свои социальные сети.

