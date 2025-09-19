Соціологи показали, скільки українців довіряють Зеленському у вересні

Рубрики
Довіра до президента Володимира Зеленського залишається стабільною. Більшість українців не підтримують ідею проведення виборів під час війни. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані опитування КМІС.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Опитування КМІС проводилось з 2 по 14 вересня 2025 року серед 1023 респондентів по всій Україні.
За його результатами, 59% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, 34% – не довіряють. Баланс довіри складає 25%. Для порівняння, на початку серпня відповідні показники були 58% та 35%.
Нинішній рівень довіри нижчий за максимум цього року (74% у травні після підписання Угоди про копалини), але все ще вищий від грудня 2024 року, коли довіра становила 52%.
Соціологи також поцікавилися в українців думкою щодо доцільності проведення національних виборів під час війни.
Частка тих, хто виступає за вибори вже зараз, навіть без припинення вогню, становить лише 12% і залишається стабільною з березня 2025 року. Натомість зростає кількість респондентів, які підтримують проведення виборів після припинення вогню з гарантіями безпеки – з 9% у березні до 22% у вересні.
Незважаючи на це, більшість українців — 63% — вважають, що вибори слід проводити тільки після остаточної мирної угоди. У травні так думали 71%, у березні – 78%.
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький у коментарі за підсумками опитування, Володимир Зеленський зберігає високу довіру суспільства, особливо в умовах війни, коли є потреба у єдності.
Водночас соціолог зазначив, що третина населення послідовно не довіряє президенту, а частина тих, хто підтримує його зараз, можуть змінити ставлення після завершення війни.
