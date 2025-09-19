Социологи показали, сколько украинцев доверяют Зеленскому в сентябре

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому остается стабильным. Большинство украинцев не поддерживают идею о проведении выборов во время войны. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Опрос КМИС проводился со 2 по 14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов по всей Украине.

По его результатам, 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 34% — не доверяют. Баланс доверия составляет +25%. Для сравнения, в начале августа соответствующие показатели были 58% и 35%.

Нынешний уровень доверия ниже максимума этого года (74% в мае после подписания Соглашения об ископаемых), но все еще выше декабря 2024 года, когда доверие составляло 52%.

Социологи также поинтересовались у украинцев мнением о целесообразности проведения национальных выборов во время войны.

Доля тех, кто выступает за выборы уже сейчас, даже без прекращения огня, составляет всего 12% и остается стабильной с марта 2025 года. Зато растет количество респондентов, которые поддерживают проведение выборов после прекращения огня с гарантиями безопасности — с 9% в марте до 22% в сентябре.

Несмотря на это большинство украинцев — 63% — считают, что выборы следует проводить только после окончательного мирного соглашения. В мае так думали 71%, в марте — 78%.

Как отметил замдиректора КМИС Антон Грушецкий в комментарии по итогам опроса, Владимир Зеленский сохраняет высокое доверие общества, особенно в условиях войны, когда существует потребность в единстве.

В то же время социолог отметил, что треть населения последовательно не доверяют президенту, а часть тех, кто поддерживает его сейчас, могут изменить отношение после завершения войны.

"Сейчас важно сохранять конструктивную дискуссию и осознавать, что главным приоритетом является успешное завершение войны в пользу Украины", — подчеркнул Грушецкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько украинцев верят в окончание войны раньше 2027 года: опрос.



