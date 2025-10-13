logo_ukra

BTC/USD

115468

ETH/USD

4183.43

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Скільки українців хочуть, щоб Зеленський був президентом після війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки українців хочуть, щоб Зеленський був президентом після війни

Згідно з опитуванням КМІС, 60% українців довіряють Зеленському, але лише чверть хотіли б, щоб він залишився президентом після війни.

13 жовтня 2025, 12:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Попри те, що рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається стабільно високим, лише 25% українців хотіли б, щоб він залишався на посаді після війни. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 19 вересня по 5 жовтня.

Скільки українців хочуть, щоб Зеленський був президентом після війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Згідно з результатами дослідження КМІС, Зеленському нині довіряють 60% українців, тоді як 35% — не довіряють. Порівняно з початком вересня ці показники практично не змінилися, тоді Зеленському довіряли 59%, а 34% були протилежної думки.

Попри збереження високого рівня підтримки, лише 41% респондентів вважають, що Зеленському варто залишатися в політиці після війни, а лише 25% хотіли б, щоб він продовжив бути президентом. Натомість 36% опитаних вважають, що йому краще піти з політики, а 14% підтримують ідею його кримінального переслідування.

Скільки українців хочуть, щоб Зеленський був президентом після війни - фото 2

Опитування КМІС

Ще меншою є підтримка п’ятого президента України Петра Порошенка. Лише 23% українців вважають, що йому варто залишатися в політиці, і лише 9% бачать його на посаді президента або прем’єра. При цьому 46% респондентів хотіли б, щоб Порошенко пішов з політики, а 23% — очікують, що його притягнуть до кримінальної відповідальності.

Загалом 45% українців не хочуть бачити після війни в політиці ні Зеленського, ні Порошенка. Водночас 32% готові підтримати лише Зеленського, а 14% — лише Порошенка. Лише 9% респондентів висловили бажання, щоб обидва політики залишилися у владі.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що нинішній президент зберігає високу легітимність як голова держави на період війни, однак після її завершення в суспільстві відчутний запит на нові політичні обличчя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, скільки українців готові капітулювати перед Росією.

Також "Коментарі" писали, що у владних колах тривають спроби зняти очільників силових структур Буданова і Малюка.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1561&page=1
Теги:

Новини

Всі новини