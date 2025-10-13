Скільки українців хочуть, щоб Зеленський був президентом після війни

Попри те, що рівень довіри до президента Володимира Зеленського залишається стабільно високим, лише 25% українців хотіли б, щоб він залишався на посаді після війни. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 19 вересня по 5 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Згідно з результатами дослідження КМІС, Зеленському нині довіряють 60% українців, тоді як 35% — не довіряють. Порівняно з початком вересня ці показники практично не змінилися, тоді Зеленському довіряли 59%, а 34% були протилежної думки.

Попри збереження високого рівня підтримки, лише 41% респондентів вважають, що Зеленському варто залишатися в політиці після війни, а лише 25% хотіли б, щоб він продовжив бути президентом. Натомість 36% опитаних вважають, що йому краще піти з політики, а 14% підтримують ідею його кримінального переслідування.

Опитування КМІС

Ще меншою є підтримка п’ятого президента України Петра Порошенка. Лише 23% українців вважають, що йому варто залишатися в політиці, і лише 9% бачать його на посаді президента або прем’єра. При цьому 46% респондентів хотіли б, щоб Порошенко пішов з політики, а 23% — очікують, що його притягнуть до кримінальної відповідальності.

Загалом 45% українців не хочуть бачити після війни в політиці ні Зеленського, ні Порошенка. Водночас 32% готові підтримати лише Зеленського, а 14% — лише Порошенка. Лише 9% респондентів висловили бажання, щоб обидва політики залишилися у владі.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що нинішній президент зберігає високу легітимність як голова держави на період війни, однак після її завершення в суспільстві відчутний запит на нові політичні обличчя.

