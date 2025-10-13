logo

BTC/USD

115468

ETH/USD

4183.43

USD/UAH

41.6

EUR/UAH

48.11

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Сколько украинцев хотят, чтобы Зеленский был президентом после войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько украинцев хотят, чтобы Зеленский был президентом после войны

Согласно опросу КМИС, 60% украинцев доверяют Зеленскому, но только четверть хотели бы, чтобы он остался президентом после войны.

13 октября 2025, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Несмотря на то, что уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому остается стабильно высоким, только 25% украинцев хотели бы, чтобы он оставался в должности после войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 19 сентября по 5 октября.

Сколько украинцев хотят, чтобы Зеленский был президентом после войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования КМИС, Зеленскому сейчас доверяют 60% украинцев, в то время как 35% — не доверяют. По сравнению с началом сентября эти показатели практически не изменились, тогда Зеленскому доверяли 59%, а 34% были противоположного мнения.

Несмотря на сохранение высокого уровня поддержки, только 41% респондентов считают, что Зеленскому следует оставаться в политике после войны, а только 25% хотели бы, чтобы он продолжил быть президентом. 36% опрошенных считают, что ему лучше уйти из политики, а 14% поддерживают идею его уголовного преследования.

Сколько украинцев хотят, чтобы Зеленский был президентом после войны - фото 2

Опрос КМИС

Еще меньше поддержка пятого президента Украины Петра Порошенко. Только 23% украинцев считают, что ему следует оставаться в политике, и только 9% видят его в должности президента или премьера. При этом 46% респондентов хотели бы, чтобы Порошенко ушел из политики, а 23% – ожидают, что его привлекут к уголовной ответственности.

В общей сложности 45% украинцев не хотят видеть после войны в политике ни Зеленского, ни Порошенко. В то же время, 32% готовы поддержать только Зеленского, а 14% — только Порошенко. Только 9% респондентов выразили желание, чтобы оба политика остались у власти.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что нынешний президент сохраняет высокую легитимность как глава государства на период войны, однако после ее завершения в обществе ощутим запрос на новые политические лица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев готовы капитулировать перед Россией.

Также "Комментарии" писали, что во властных кругах продолжаются попытки снять руководителей силовых структур Буданова и Малюка.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1561&page=1
Теги:

Новости

Все новости