Сколько украинцев хотят, чтобы Зеленский был президентом после войны

Несмотря на то, что уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому остается стабильно высоким, только 25% украинцев хотели бы, чтобы он оставался в должности после войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 19 сентября по 5 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования КМИС, Зеленскому сейчас доверяют 60% украинцев, в то время как 35% — не доверяют. По сравнению с началом сентября эти показатели практически не изменились, тогда Зеленскому доверяли 59%, а 34% были противоположного мнения.

Несмотря на сохранение высокого уровня поддержки, только 41% респондентов считают, что Зеленскому следует оставаться в политике после войны, а только 25% хотели бы, чтобы он продолжил быть президентом. 36% опрошенных считают, что ему лучше уйти из политики, а 14% поддерживают идею его уголовного преследования.

Опрос КМИС

Еще меньше поддержка пятого президента Украины Петра Порошенко. Только 23% украинцев считают, что ему следует оставаться в политике, и только 9% видят его в должности президента или премьера. При этом 46% респондентов хотели бы, чтобы Порошенко ушел из политики, а 23% – ожидают, что его привлекут к уголовной ответственности.

В общей сложности 45% украинцев не хотят видеть после войны в политике ни Зеленского, ни Порошенко. В то же время, 32% готовы поддержать только Зеленского, а 14% — только Порошенко. Только 9% респондентов выразили желание, чтобы оба политика остались у власти.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий отметил, что нынешний президент сохраняет высокую легитимность как глава государства на период войны, однако после ее завершения в обществе ощутим запрос на новые политические лица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев готовы капитулировать перед Россией.

Также "Комментарии" писали, что во властных кругах продолжаются попытки снять руководителей силовых структур Буданова и Малюка.