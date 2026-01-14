Ситуація в енергетиці: Зеленський різко розкритикував Київ та похвалив Харків

Київ виявився не підготовленим до надзвичайної ситуації в енергетиці, заявив президент Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За його словами, багато було зроблено в Харкові, де місцева влада підготувалася краще за київську. Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями я не бачу інтенсивності – треба зараз все це терміново виправляти. Повинні бути рішення", — сказав Зеленський.

На екстреному засіданні щодо надзвичайної ситуації в енергетиці обговорили також стан справ в Одесі, Дніпрі, Кривому Розі та деяких інших містах і регіонах.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський провів нараду щодо надзвичайних обставин в українській енергетиці. Окрему увагу приділили ситуації в Києві. Буде утворено штаб щодо координації ситуації в Києві, який діятиме постійно.

Загалом в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Про це президент повідомив у соцмережах. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах та вирішення практичних питань визначено першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Уряд має максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Окрім того, на час такої ситуації Кабмін забезпечить максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж. Окрім того, президент доручив працювати над збільшенням обсягу імпорту електрики в Україну.