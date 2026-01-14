logo

Ситуация в энергетике: Зеленский подверг резкой критике Киев и похвалил Харьков
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация в энергетике: Зеленский подверг резкой критике Киев и похвалил Харьков

Президент заявил, что в столице следует все «срочно исправлять»

14 января 2026, 21:39
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Киев оказался не подготовлен к чрезвычайной ситуации в энергетике, заявил президент Владимир Зеленский.

Ситуация в энергетике: Зеленский подверг резкой критике Киев и похвалил Харьков

Президент Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По его словам, многое было сделано в Харькове, где местные власти подготовились лучше киевских. Об этом глава государства сказал в видеообращении.

"Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше – очень мало сделано в столице. И даже на днях я не вижу интенсивности – нужно сейчас все это срочно исправлять. Должны быть решения", – сказал Зеленский.

На экстренном заседании по чрезвычайной ситуации в энергетике обсудили также положение дел в Одессе, Днепре, Кривом Роге и некоторых других городах и регионах.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский провел совещание по поводу чрезвычайных обстоятельств в украинской энергетике. Отдельное внимание было уделено ситуации в Киеве. Будет создан штаб по координации ситуации в столице, который будет действовать постоянно.

В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом президент сообщил в соцсетях. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях и решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Правительство должно максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кроме того, на время такой ситуации Кабмин обеспечит максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям. Кроме того, президент поручил работать над увеличением объема импорта электричества в Украину.



Источник: https://www.president.gov.ua/news/doruchiv-pereglyanuti-pravila-dlya-komendantskoyi-godini-na-102421
