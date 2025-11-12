Ситуація схожа на ту, що була перед великою війною: на який крок треба зважитися Зеленському

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Скандал в енергетиці набирає обертів і все схоже на те, що владі таки доведеться піти на звільнення міністрів. Це перший і нагальний крок. Не можна прикриватись вироками, до яких 2-3 роки мінімум. Це вже не спрацює. Мають бути звільнення. І призначення нових людей, що мають суспільну легітимність і довіру партнерів. І, звісно, завершення війни з НАБУ. Детектив НАБУ, що документував Карлсона, що полетів і не обіцяв повернутись, досі сидить в СІЗО по надуманим, вигаданим, звинуваченням. Поки він там сидить ніхто не повірить у справжнє очищення. Таку думку висловив блогер, фінансовий експерт Сергій Фурса.
Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел
Сергій Фурса наголошує, головне тут те, що влада має усвідомити, що ніяких швидких виборів не буде. І досить вже займатись популізмом. Бо це все нагадує ситуацію перед повномасштабним вторгненням, коли ми чули "нічого не буде, шашлики…".
Читайте також на порталі "Коментарі" — після розголосу зі скандалом в енергетиці багато хто задається питанням: чому одному з головних фігурантів справи Тимуру Міндічу "дали втекти", якщо вже давно знали про "зливи" інформації з САП в ОПУ. Насправді відповідь очевидна: з боку НАБУ та САП це був прояв турботи про психічне здоров'я голови держави. Таку думку висловив журналіст, блогер, політичний оглядач Олексій Панич.