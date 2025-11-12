Ситуація схожа на ту, що була перед великою війною: на який крок треба зважитися Зеленському

Скандал в енергетиці набирає обертів і все схоже на те, що владі таки доведеться піти на звільнення міністрів. Це перший і нагальний крок. Не можна прикриватись вироками, до яких 2-3 роки мінімум. Це вже не спрацює. Мають бути звільнення. І призначення нових людей, що мають суспільну легітимність і довіру партнерів. І, звісно, завершення війни з НАБУ. Детектив НАБУ, що документував Карлсона, що полетів і не обіцяв повернутись, досі сидить в СІЗО по надуманим, вигаданим, звинуваченням. Поки він там сидить ніхто не повірить у справжнє очищення. Таку думку висловив блогер, фінансовий експерт Сергій Фурса.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

"Звісно, не завадило б посадити хоч одного з людей, що відомі як "друзі президента". Це зараз потрібно перш за все самому президенту. Когось треба принести в жертву. І не повторювати як Янукович "Ми своїх не здаємо". Бо про Коломойського, що сидить в СІЗО, всі вже встигли забути. Йому потрібна компанія", – зазначив експерт.

Сергій Фурса наголошує, головне тут те, що влада має усвідомити, що ніяких швидких виборів не буде. І досить вже займатись популізмом. Бо це все нагадує ситуацію перед повномасштабним вторгненням, коли ми чули "нічого не буде, шашлики…".

"Зараз ми фактично чуємо "Все скоро закінчиться, вибори". А закінчиться все може скоро тільки якщо все закінчиться дуже погано. Тому треба визнати, що Путін вірить, що зможе нас знищити і перемогти. І готовий воювати ще довго. І виходити у прийнятті рішень потрібно саме з цього. При плануванні бюджету, при підтримці мобілізації, при розмові із нашими західними партнерами. Війна – це марафон. А суспільна довіра – це той кисень, без якого ти дуже швидко можеш зійти з дистанції. Зараз для країни потрібно, щоб суспільна довіра була у президента", – зауважив Фурса.

