Ситуация похожа на ту, что была перед большой войной: на какой шаг нужно решиться Зеленскому

Скандал в энергетике набирает обороты и все похоже на то, что властям придется пойти на увольнение министров. Это первый и срочный шаг. Нельзя прикрываться приговорами, в которых 2-3 года минимум. Это уже не сработает. Должны быть увольнения. И назначение новых людей, обладающих общественной легитимностью и доверием партнеров. И, конечно, завершение войны с НАБУ. Детектив НАБУ, документировавший Карлсона, улетевший и не обещавший вернуться, до сих пор сидит в СИЗО по надуманным, вымышленным, обвинениям. Пока он там сидит, никто не поверит в настоящую очистку. Такое мнение высказал блоггер, финансовый эксперт Сергей Фурса.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

"Конечно, не мешало бы посадить хоть одного из людей, известных как "друзья президента". Это сейчас нужно, прежде всего, самому президенту. Кого надо принести в жертву. И не повторять как Янукович "Мы своих не сдаем". Потому что о Коломойском, сидящем в СИЗО, все уже успели забыть. Ему нужна компания", – отметил эксперт.

Сергей Фурса отмечает, главное здесь то, что власти должны осознать, что никаких скорых выборов не будет. И достаточно уж заниматься популизмом. Потому что все это напоминает ситуацию перед полномасштабным вторжением, когда мы слышали "ничего не будет, шашлыки…".

"Сейчас мы фактически слышим "Все скоро закончится выборы". А кончится все может скоро только если все кончится очень плохо. Поэтому следует признать, что Путин верит, что сможет нас уничтожить и победить. И готов воевать еще долго. И выходить в принятии решений нужно именно из этого. При планировании бюджета, при поддержке мобилизации, при разговоре с нашими западными партнерами. Война – это марафон. А общественное доверие это тот кислород, без которого ты очень быстро можешь сойти с дистанции. Сейчас для страны нужно, чтобы общественное доверие было у президента", – отметил Фурса.

