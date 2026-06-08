"Ще не читали першу версію!": Зеленський зі сміхом відповів Путіну на "хамський" лист

Президент України Володимир Зеленський відреагував на критику з боку російського лідера Володимира Путіна щодо його відкритого листа і заклику до мирних переговорів. За словами глави держави, перший варіант цього послання був значно гострішим, ніж той, який зрештою оприлюднили.

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News прокоментував реакцію Путіна на лист, опублікований 4 червня. У документі український президент запропонував Путіну особисту зустріч для обговорення закінчення війни та звернув увагу на наслідки багаторічного перебування російського керівника при владі. Під час розмови журналістка нагадала, що Путін назвав звернення "хамським".

"Ви ще не читали першу версію!", — відповів Зеленський з посмішкою на обличчі.

Коли його запитали, чи був початковий текст ще жорсткішим, президент лише розсміявся та відмовився розкривати подробиці.

Водночас Зеленський пояснив, чому обрав формат відкритого листа. За його словами, він не був упевнений, що закрите послання взагалі потрапить до Путіна. На його думку публічне звернення змусило Кремль відповідати на питання, які мають значення не лише для міжнародної спільноти, а й для російського суспільства. Президент України також наголосив, що значна частина громадян РФ продовжує жити в інформаційному просторі, де війна подається у викривленому вигляді, що нібито Росія не нападала на Україну.

Зауважимо, що Путін відреагував на лист Зеленського та відкинув пропозицію особистої зустрічі з президентом. Окремо очільник Кремля прокоментував згадки про свій вік та заявив, що "головне – не вік, а дієздатність".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі розкрили, як вручили Путіну лист від Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що стало відомо ім'я олігарха, через якого Зеленський передав послання Путіну про мирні переговори.