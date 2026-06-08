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"Еще не читали первую версию!": Зеленский со смехом ответил Путину на "хамское" письмо

Владимир Зеленский с юмором ответил на слова Путина о "хамском" письме.

8 июня 2026, 08:15
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику со стороны российского лидера Владимира Путина по поводу его открытого письма и призыва к мирным переговорам. По словам главы государства, первый вариант этого послания был значительно острее, чем тот, который в конце концов обнародовали.

"Еще не читали первую версию!": Зеленский со смехом ответил Путину на "хамское" письмо

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Владимир Зеленский в интервью Sky News прокомментировал реакцию Путина на письмо, опубликованное 4 июня. В документе украинский президент предложил Путину личную встречу для обсуждения окончания войны и обратил внимание на последствия многолетнего пребывания российского руководителя у власти. В ходе разговора журналистка напомнила, что Путин назвал обращение "хамским".

"Вы еще не читали первую версию!", – ответил Зеленский с улыбкой на лице.

Когда его спросили, был ли первоначальный текст еще более жестким, президент только рассмеялся и отказался раскрывать подробности.

В то же время Зеленский объяснил, почему выбрал формат открытого письма. По его словам, он не был уверен, что закрытое послание вообще попадет в Путин. По его мнению, публичное обращение заставило Кремль отвечать на вопросы, которые имеют значение не только для международного сообщества, но и для российского общества. Президент также подчеркнул, что значительная часть граждан РФ продолжает жить в информационном пространстве, где война подается в искаженном виде, что якобы Россия не нападала на Украину.

Отметим, что Путин отреагировал на письмо Зеленского и отверг предложение личной встречи с президентом. Отдельно глава Кремля прокомментировал упоминания о своем возрасте и заявил, что "главное – не возраст, а дееспособность".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле раскрыли, как вручили Путину письмо от Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что стало известно имя олигарха, через которого Зеленский передал послание Путину о мирных переговорах.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-russian-drone-hits-extremely-critical-nuclear-facility-near-chernobyl-as-zelenskyy-expected-in-london-12541713#liveblog-body
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