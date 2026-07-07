Що вирішить результат війни: Зеленський заявив про нову фазу протистояння з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України вступила до якісно нового етапу. За його словами, після запеклих боїв на суші та успішного витіснення російського флоту із значної частини Чорного моря ключовим театром бойових дій стає повітряний простір. Про це глава держави розповів у інтерв'ю Financial Times.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський наголосив, що перемогу сьогодні визначає вже не стільки розмір контрольованих територій, скільки здатність держави ефективно застосовувати сучасні технології.

За словами президента, Україна зуміла змінити баланс сил завдяки розвитку далекобійних безпілотників. Саме вони дозволяють завдавати ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі далеко в глибині території Росії, створюючи додаткові проблеми для російської армії та логістики.

Зеленський зазначив, що українські сили вже довели здатність успішно конкурувати із противником у повітрі. Тепер, переконаний він, саме ефективність систем протиповітряної оборони, виробництво ударних дронів та розвиток нових повітряних технологій визначатимуть подальший хід війни.

Водночас президент наголосив, що для збереження цієї переваги Україні потрібна постійна підтримка міжнародних партнерів. Фінансова допомога, постачання озброєння та стійкість української армії, за його словами, дозволять утримувати фронт, а висока ціна кожного російського наступу поступово виснажує військовий потенціал Москви.

Володимир Зеленський упевнений, що саме боротьба за панування у небі стане вирішальним фактором, який визначить фінальний кінець війни.

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