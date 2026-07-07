Что решит исход войны: Зеленский заявил о новой фазе противостояния с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины вступила в качественно новый этап. По его словам, после ожесточенных боев на суше и успешного вытеснения российского флота из значительной части Черного моря ключевым театром боевых действий становится воздушное пространство. Об этом глава государства рассказал в интервью Financial Times.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что победу сегодня определяет уже не столько размер контролируемых территорий, сколько способность государства эффективно применять современные технологии.

По словам президента, Украина сумела изменить баланс сил благодаря развитию дальнобойных беспилотников. Именно они позволяют наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре далеко в глубине территории России, создавая дополнительные проблемы для российской армии и логистики.

Зеленский отметил, что украинские силы уже доказали способность успешно конкурировать с противником в воздухе. Теперь, убежден он, именно эффективность систем противовоздушной обороны, производство ударных дронов и развитие новых воздушных технологий будут определять дальнейший ход войны.

Вместе с тем президент подчеркнул, что для сохранения этого преимущества Украине необходима постоянная поддержка международных партнеров. Финансовая помощь, поставки вооружения и устойчивость украинской армии, по его словам, позволят удерживать фронт, а высокая цена каждого российского наступления постепенно истощает военный потенциал Москвы.

Владимир Зеленский уверен, что именно борьба за господство в небе станет решающим фактором, который определит финальный исход войны.

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