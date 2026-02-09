Что происходит с энергетикой в Украине: Зеленский сделал тревожное заявление

В понедельник, 9 февраля, сложная ситуация с теплоснабжением в Украине остается в Киеве. По состоянию на утро без отопления в столице находятся более 1400 многоквартирных домов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последствия массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что каждый житель дома, оставшегося без тепла, должен получить всю необходимую поддержку.

"Самые сложные обстоятельства до сих пор в столице: более 1400 многоквартирных домов Киева без отопления, и важно, чтобы люди из каждого такого дома получали всю необходимую помощь", — отметил президент.

По словам Зеленского, в Киеве будет существенно увеличен объем программы "упаковок тепла". В общей сложности планируется раздать 40 тысяч таких наборов, значительная часть которых предназначена именно для жителей столицы.

Президент также заслушал доклады по энергетической ситуации в Киевской области, Харькове и области, Сумщине, Черниговщине, Донбассе, Днепропетровщине, а также в Кропивницком и области. Отдельное внимание было уделено Херсонской области, где шесть населенных пунктов находятся в крайне сложных энергетических условиях из-за постоянных атак российских беспилотников.

Кроме того, Зеленский обсудил с министром энергетики Денисом Шмыгалем ситуацию в атомной генерации. По его словам, объекты АЭС, а также связанная с ними инфраструктура и сети остаются постоянными целями для российской армии, что требует более жесткого и более эффективного реагирования со стороны государства.

Читайте на портале "Комментарии" — часть энергоблоков украинских атомных электростанций все еще не работает на полную мощность после массированной атаки России в ночь на 7 февраля. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.



