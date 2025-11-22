Що стоїть за зверненням Зеленського: чи залишилися ще у Києва варіанти у діалозі зі США

Президент України Володимир Зеленський записав досить тривале звернення до українців, у якому заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед тяжким вибором. Водночас президент США Дональд Трамп зробив не менш насторожуючі заяви про те, що, якщо Україна відмовиться прийняти його мирний план, то вона може продовжити боротьбу, але тоді на неї чекає дуже холодна зима. Що стоїть за таким зверненням Зеленського? Чи залишилися ще можливості у Києва, як відстояти свою позицію в діалозі зі США? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський

Київ має надію, що план Трампа вдасться відкоригувати

Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін зазначив, що звернення Володимира Зеленського було досить обережним.

"Наскільки я розумію в Офісі президента усвідомлюють, що публічна відмова від проекту мирного плану, запропонованого Трампом, це одразу дорівнює — конфлікт із Трампом, тому що у чинного президента США на публічну критику відразу ж включається антикритика. І тому з боку Офісу президента було обрано таку публічну модель комунікації, що Зеленський просто публічно підтвердив, що є проект із 28 пунктів", – зазначив експерт.

При цьому Олексій Якубін наголосив, важливо розуміти, що ми обговорюємо лише те, що з'явилося у ЗМІ. Але офіційної публікації проекту ще ніхто не бачив.

"В Офісі президента можуть розраховувати, що може повторитися історія як із мінеральною угодою, коли перший проект був досить жорстким і ми пам'ятаємо, що міністр фінансів Бессент тоді його привіз до Києва. Тоді це нічим не закінчилося, а далі розпочалися раунди переговорів і, зрештою, було підписано цей економічний проект. Щоправда, є відмінність у тому, що цей проект мирного плану Трампа більш публічно висвітлюваний, більш суспільно важливий. Тому влада вважає, що певний переговорний процес триває", – зазначив експерт.

Окремо Олексій Якубін зупинився на важливості візиту до Києва міністра армії США Дена Дріскола. Експерт каже, враховуючи, що Дрісколл людина військова, вона привезла не тільки проект мирного плану Трампа, а й, напевно, порушувала питання "sis fire", тобто припинення вогню. Також була інформація про те, що коли Умеров був у США, то з ним також велися консультації щодо мирного плану Трампа.

"Трамп діє у своїй манері. Він спочатку виставляє жорсткий дедлайн та вимоги. Але Київ має надію, що вдасться щось обговорювати і змінити. Також Київ має розрахунок на те, що Європа ще скаже своє слово. До того ж у тих опублікованих пунктах плану згадується Європа і навряд чи можна розпочати його реалізацію без згоди країн ЄС", – підсумував Олексій Якубін.

Україна від ультиматуму не може відмовитися загалом

Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що він би виділив основні чотири головних моменти із того, що сказав президент під час екстреного пʼятничного звернення.

"Перше – це те, що всі, раніше опубліковані 28 пунктів російського ультиматуму підтримані США – є правдивими. Друге – вимога США протягом тижня прийняти цей ультиматум – так само верифікована. Третє – погроза, у випадку відмови, залишити Україну без військової допомоги, мова про зброю, розвіддані, також, на жаль, правда. Четверте – звісно між рядками президент просив не згадувати внутрішній скандал та більше не розгойдувати човен", – зауважив експерт.

Резюмуючи Іван Ступак зауважив, що Україна від ультиматуму не може відмовитись в цілому, але за наступні дні буде спроба викинути окремі пункти. А те, що не можна викинути, то максимально переформатувати та помʼякшити. Все решту доведеться прийняти та змиритися.

"Звісно є великий шанс, що за вихідні лідери ЕС зможуть переконати Трампа не говорити мовою ультимативних тверджень", – додав експерт.

