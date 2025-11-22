Що стоїть за зверненням Зеленського: чи залишилися ще у Києва варіанти у діалозі зі США

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський записав досить тривале звернення до українців, у якому заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед тяжким вибором. Водночас президент США Дональд Трамп зробив не менш насторожуючі заяви про те, що, якщо Україна відмовиться прийняти його мирний план, то вона може продовжити боротьбу, але тоді на неї чекає дуже холодна зима. Що стоїть за таким зверненням Зеленського? Чи залишилися ще можливості у Києва, як відстояти свою позицію в діалозі зі США? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.
Кандидат політичних наук, політолог Олексій Якубін зазначив, що звернення Володимира Зеленського було досить обережним.
При цьому Олексій Якубін наголосив, важливо розуміти, що ми обговорюємо лише те, що з'явилося у ЗМІ. Але офіційної публікації проекту ще ніхто не бачив.
Окремо Олексій Якубін зупинився на важливості візиту до Києва міністра армії США Дена Дріскола. Експерт каже, враховуючи, що Дрісколл людина військова, вона привезла не тільки проект мирного плану Трампа, а й, напевно, порушувала питання "sis fire", тобто припинення вогню. Також була інформація про те, що коли Умеров був у США, то з ним також велися консультації щодо мирного плану Трампа.
Колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що він би виділив основні чотири головних моменти із того, що сказав президент під час екстреного пʼятничного звернення.
Резюмуючи Іван Ступак зауважив, що Україна від ультиматуму не може відмовитись в цілому, але за наступні дні буде спроба викинути окремі пункти. А те, що не можна викинути, то максимально переформатувати та помʼякшити. Все решту доведеться прийняти та змиритися.
