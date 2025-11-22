Что скрывается за обращением Зеленского: остались ли еще у Киева варианты в диалоге с США

Президент Украины Владимир Зеленский записал довольно продолжительное обращение к украинцам, в котором заявил, что сейчас для Украины один из самых тяжелых моментов истории, поскольку она стоит перед тяжелым выбором. В то же время президент США Дональд Трамп сделал не менее настораживающие заявления о том, что, если Украина откажется принять его мирный план, то она может продолжить борьбу, но тогда ее ждет очень холодная зима. Что стоит за таким обращением Зеленского? Остались ли еще возможности у Киева, как отстоять свою позицию в диалоге с США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский

У Киева есть надежда, что план Трампа удастся откорректировать

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, что обращение Владимира Зеленского было достаточно осторожным.

"Насколько я понимаю в Офисе президента осознают, что публичный отказ от проекта мирного плана, предложенного Трампом, это сразу равно конфликт с Трампом, потому что у действующего президента США на публичную критику сразу же включается антикритика. И поэтому со стороны Офиса президента была выбрана такая публичная модель коммуникации, что Зеленский просто публично подтвердил, что есть некий проект из 28 пунктов", – отметил эксперт.

При этом Алексей Якубин подчеркнул, важно понимать, что мы обсуждаем только то, что появилось в СМИ. Но официальной публикации проекта никто еще не видел.

"В Офисе президента могут рассчитывать, что может повториться история как с минеральным соглашением, когда первый проект был достаточно жёстким и мы помним, что министр финансов Бессент тогда его привёз в Киев. Тогда это ничем не закончилось, а дальше начались раунды переговоров и, в итоге, был подписан этот экономический проект. Правда есть отличие в том, что этот проект мирного плана Трампа более публично освещаемый, более общественноважный. Поэтому власти считают, что некий переговорный процесс продолжается", – отметил эксперт.

Отдельно Алексей Якубин остановился на важности визита в Киеве министра армии США Дэна Дрисколла. Эксперт говорит, учитывая, что Дрисколл человек военный, он привёз не только проект мирного плана Трампа, но и, наверняка, поднимал вопросы касающиеся "sis fire", то есть прекращения огня. Также была информация о том, что, когда Умеров был в США, то с ним тоже велись консультации на счет мирного плана Трампа.

"Трамп действует в своей манере. Он изначально выставляет жёсткий дедлайн и требования. Но у Киева есть надежда, что удастся что-то обсуждать и изменить. Также у Киева есть расчёт на то, что Европа ещё скажет своё слово. К тому же в тех опубликованных пунктах плана упоминается Европа и вряд ли можно приступить к его реализации без согласия стран ЕС", – подытожил Алексей Якубин.

Украина от ультиматума не может отказаться в целом

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что он бы выделил основные четыре главных момента из того, что сказал президент во время экстренного пятничного обращения.

"Первое – это то, что все, ранее опубликованные 28 пунктов российского ультиматума поддержаны США – правдивы. Второе – требование США в течение недели принять этот ультиматум – также верифицировано. Третье – угроза, в случае отказа, оставить Украину без военной помощи, речь об оружии, разведданных также, к сожалению, правда. Четвертое – конечно, между строк президент просил не вспоминать внутренний скандал и больше не раскачивать лодку", – отметил эксперт.

Резюмируя Иван Ступак отметил, что Украина от ультиматума не может отказаться в целом, но в последующие дни будет попытка выбросить отдельные пункты. А то, что нельзя выбросить, максимально переформатировать и смягчить. Все остальное придется принять и смириться.

"Конечно, есть большой шанс, что за выходные лидеры ЕС смогут убедить Трампа не говорить на языке ультимативных утверждений", – добавил эксперт.

