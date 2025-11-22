Что скрывается за обращением Зеленского: остались ли еще у Киева варианты в диалоге с США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский записал довольно продолжительное обращение к украинцам, в котором заявил, что сейчас для Украины один из самых тяжелых моментов истории, поскольку она стоит перед тяжелым выбором. В то же время президент США Дональд Трамп сделал не менее настораживающие заявления о том, что, если Украина откажется принять его мирный план, то она может продолжить борьбу, но тогда ее ждет очень холодная зима. Что стоит за таким обращением Зеленского? Остались ли еще возможности у Киева, как отстоять свою позицию в диалоге с США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отметил, что обращение Владимира Зеленского было достаточно осторожным.
При этом Алексей Якубин подчеркнул, важно понимать, что мы обсуждаем только то, что появилось в СМИ. Но официальной публикации проекта никто еще не видел.
Отдельно Алексей Якубин остановился на важности визита в Киеве министра армии США Дэна Дрисколла. Эксперт говорит, учитывая, что Дрисколл человек военный, он привёз не только проект мирного плана Трампа, но и, наверняка, поднимал вопросы касающиеся "sis fire", то есть прекращения огня. Также была информация о том, что, когда Умеров был в США, то с ним тоже велись консультации на счет мирного плана Трампа.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что он бы выделил основные четыре главных момента из того, что сказал президент во время экстренного пятничного обращения.
Резюмируя Иван Ступак отметил, что Украина от ультиматума не может отказаться в целом, но в последующие дни будет попытка выбросить отдельные пункты. А то, что нельзя выбросить, максимально переформатировать и смягчить. Все остальное придется принять и смириться.
Читайте также на портале "Комментарии" — с большой вероятностью можно сказать, что путинский режим пытается разъединить Украину и Соединенные Штаты Америки, чтобы Россия могла продолжать войну без поддержки и содействия со стороны США и Запада. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).