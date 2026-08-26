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«Санкціонували» 16 цілей: Україна вдарила по нафтовому «гаманцю» та аеродромах Росії

За одну ніч Сили оборони уразили 16 об’єктів у Росії. Серед головних цілей - один із найбільших НПЗ країни, який забезпечує бензином та паливом російську армію

26 серпня 2026, 13:11
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Кравцев Сергей

Сили оборони України в ніч проти 26 серпня завдали масштабної серії ударів по важливих об’єктах на території Росії. За даними Генерального штабу ЗСУ та президента Володимира Зеленського, загалом за добу було уражено 16 цілей, пов’язаних із військовою, паливною та логістичною інфраструктурою країни-агресора.

«Санкціонували» 16 цілей: Україна вдарила по нафтовому «гаманцю» та аеродромах Росії

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Однією з ключових цілей став нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області. Генштаб підтвердив ураження підприємства та повідомив про пожежу на його території. Остаточні масштаби збитків ще встановлюються.

Підприємство вважається одним із найважливіших об’єктів російської нафтової інфраструктури. Це четвертий за потужністю НПЗ у Росії, який здатний переробляти до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує близько 11% виробництва бензину в країні.

Крім бензину, підприємство випускає дизельне та авіаційне паливо, мастила, мазут і зріджені гази. Водночас завод має важливе значення і для забезпечення російської армії, зокрема потреб військових формувань Центрального військового округу.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед 16 уражених об’єктів були також аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та логістична інфраструктура, яка використовується для атак проти України.

Окремо глава держави наголосив на ударах по нафтових об’єктах, назвавши їх відповіддю по "російському нафтовому гаманцю", з якого фінансується війна.

За словами Зеленського, Україна продовжить завдавати ударів у відповідь, щоб підвищувати ціну агресії для Росії та послідовно зменшувати її військовий потенціал.

"Війна мусить повертатися туди, звідки вона прийшла", — наголосив президент України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – дрони вдарили по двох ключових заводах у Росії: деталі від Генштабу.




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