«Санкционировали» 16 целей: Украина ударила по нефтяному «кошельку» и аэродромам России

Силы обороны Украины в ночь на 26 августа нанесли масштабную серию ударов по важным объектам на территории России. По данным Генерального штаба ВСУ и президента Владимира Зеленского, всего за сутки было поражено 16 целей, связанных с военной, топливной и логистической инфраструктурой страны-агрессора.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод "ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. Генштаб подтвердил поражение предприятия и сообщил о пожаре на его территории. Окончательные масштабы ущерба еще устанавливаются.

Предприятие считается одним из важнейших объектов российской нефтяной инфраструктуры. Это четвертый по мощности НПЗ в России, способный перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает около 11% производства бензина в стране.

Помимо бензина предприятие выпускает дизельное и авиационное топливо, масла, мазут и сжиженные газы. В то же время, завод имеет важное значение и для обеспечения российской армии, в частности потребностей военных формирований Центрального военного округа.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что среди 16 пораженных объектов были также аэродромы, ракетное подразделение, военное предприятие и логистическая инфраструктура, используемая для атак против Украины.

Отдельно глава государства отметил удары по нефтяным объектам, назвав их ответом по "российскому нефтяному кошельку", из которого финансируется война.

По словам Зеленского, Украина продолжит наносить ответные удары, чтобы повышать цену агрессии для России и последовательно уменьшать ее военный потенциал.

"Война должна возвращаться туда, откуда она пришла", — подчеркнул президент Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – дроны ударили по двум ключевым заводам в России: детали от Генштаба.



