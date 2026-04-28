Розвідка здобула плани РФ: Зеленський оголосив, що буде з фронтом у найближчий час

Глава української держави Володимир Зеленський заслухав звіт керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. За словами Президента, Україна отримала доступ до внутрішньої документації ворога.

Володимир Зеленський і Олег Іващенко. Фото з відкритих джерел

"Маємо конкретні документи російського Генштабу, які підтверджують, що й самі окупанти визнають неспроможність виконати завдання свого політичного керівництва", — підкреслив Зеленський.

Зеленський зазначив, що українські воїни продовжують ефективно ліквідувати наступальні ресурси противника. При цьому динаміка знищення живої сили є критичною для ворога.

"Сили оборони України забезпечують знищення наступального потенціалу російської армії, причому показник безповоротних втрат окупантів уже близько 60% від загальних втрат", — наголосив лідер країни.

Подальші плани ворога та відповідь України

Попри величезні втрати та внутрішній песимізм, Кремль не відмовляється від агресивних намірів. У РФ готують нові хвилі атак та планують посилити примусовий призов.

"Незважаючи на це, російське політичне керівництво планує подальші наступальні операції та готується залучити більше особового складу, і зокрема за рахунок розширення мобілізаційних процесів у Росії", — заявив Президент.

У відповідь на ці виклики Україна ставить перед собою чіткі бойові та стратегічні цілі.

"Відповідно, завданням України є подальше збільшення відсотка безповоротних втрат окупанта, ущільнення лінії застосування дронів на передовій та масштабування наших далекобійних санкцій проти російського виробництва зброї і нафтової галузі", — резюмував Зеленський.

Також Президент додав, що Україна обов'язково попередить міжнародних партнерів про агресивні задуми Москви щодо держав Альянсу та спроби сильніше втягнути у бойові дії білоруський режим.

