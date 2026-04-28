Розвідка здобула плани РФ: Зеленський оголосив, що буде з фронтом у найближчий час

Недилько Ксения
Глава української держави Володимир Зеленський заслухав звіт керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка. За словами Президента, Україна отримала доступ до внутрішньої документації ворога.
Володимир Зеленський і Олег Іващенко. Фото з відкритих джерел
Зеленський зазначив, що українські воїни продовжують ефективно ліквідувати наступальні ресурси противника. При цьому динаміка знищення живої сили є критичною для ворога.
Подальші плани ворога та відповідь України
Попри величезні втрати та внутрішній песимізм, Кремль не відмовляється від агресивних намірів. У РФ готують нові хвилі атак та планують посилити примусовий призов.
У відповідь на ці виклики Україна ставить перед собою чіткі бойові та стратегічні цілі.
Також Президент додав, що Україна обов'язково попередить міжнародних партнерів про агресивні задуми Москви щодо держав Альянсу та спроби сильніше втягнути у бойові дії білоруський режим.
Зауважимо, портал "Коментарі" писав, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про масштабні плани Росії щодо залучення іноземців до участі у війні проти України у 2026 році.