Разведка получила планы РФ: Зеленский объявил, что будет с фронтом в ближайшее время

Глава украинского государства Владимир Зеленский заслушал отчет руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко. По словам президента, Украина получила доступ к внутренней документации врага.

"У нас есть конкретные документы российского Генштаба, которые подтверждают, что и сами оккупанты признают неспособность выполнить задачи своего политического руководства", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что украинские воины продолжают эффективно ликвидировать наступательные ресурсы противника. При этом динамика уничтожения живой силы критическая для врага.

"Силы обороны Украины обеспечивают уничтожение наступательного потенциала российской армии, причем показатель безвозвратных потерь оккупантов уже около 60% от общих потерь", — подчеркнул лидер страны.

Дальнейшие планы врага и ответ Украины

Несмотря на огромные потери и пессимизм, Кремль не отказывается от агрессивных намерений. В РФ готовят новые волны атак и планируют ужесточить принудительный призыв.

"Несмотря на это, российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава и, в частности, за счет расширения мобилизационных процессов в России", — заявил Президент.

В ответ на эти вызовы Украина ставит перед собой боевые и стратегические цели.

"Соответственно, задача Украины — дальнейшее увеличение процента безвозвратных потерь оккупанта, уплотнение линии применения дронов на передовой и масштабирование наших дальнобойных санкций против российского производства оружия и нефтяной отрасли", — резюмировал Зеленский.

Президент также добавил, что Украина обязательно предупредит международных партнеров об агрессивных замыслах Москвы относительно государств Альянса и попытках сильнее втянуть в боевые действия белорусский режим.

