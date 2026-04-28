Разведка получила планы РФ: Зеленский объявил, что будет с фронтом в ближайшее время

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Глава украинского государства Владимир Зеленский заслушал отчет руководителя Главного управления разведки Олега Иващенко. По словам президента, Украина получила доступ к внутренней документации врага.
Владимир Зеленский и Олег Иващенко. Фото из открытых источников
Зеленский отметил, что украинские воины продолжают эффективно ликвидировать наступательные ресурсы противника. При этом динамика уничтожения живой силы критическая для врага.
Дальнейшие планы врага и ответ Украины
Несмотря на огромные потери и пессимизм, Кремль не отказывается от агрессивных намерений. В РФ готовят новые волны атак и планируют ужесточить принудительный призыв.
В ответ на эти вызовы Украина ставит перед собой боевые и стратегические цели.
Президент также добавил, что Украина обязательно предупредит международных партнеров об агрессивных замыслах Москвы относительно государств Альянса и попытках сильнее втянуть в боевые действия белорусский режим.
Отметим, портал "Комментарии" писал , что Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о масштабных планах России по привлечению иностранцев к участию в войне против Украины в 2026 году.