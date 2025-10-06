logo_ukra

Росіяни першими про це дізнаються: Зеленський розповів про рішення, до якого наближається Україна
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни першими про це дізнаються: Зеленський розповів про рішення, до якого наближається Україна

Президент наголосив, після застосування "Нептунів" Україна перейде до регулярного використання балістики

6 жовтня 2025, 14:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і росіяни будуть першими, хто дізнається, що ЗСУ розпочали регулярне використання власних балістичних ракет. Цей час обов'язково прийде. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.

Росіяни першими про це дізнаються: Зеленський розповів про рішення, до якого наближається Україна

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Ми неодноразово успішно застосовували "Нептуни", наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", — висловився президент.

За його словами, розвиток балістики є одним із ключових завдань безпеки держави.

"Це одне з ключових безпечних завдань, завдань безпеки для держави та всіх підприємств та людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика – це одна із гарантій безпеки", — додав український лідер.

Крім того, Володимир Зеленський звернув увагу на потенціал українського оборонного виробництва та підтримку партнерів.

"Всі партнери України у світі знають потенціал нашого виробництва зброї значно більший, ніж фінансується зараз завдяки нашому внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім із нашими партнерами", — зазначив президент.

Варто нагадати, що ще в 2023 році повідомлялося, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". 1 жовтня 2024 року Зеленський на відкритті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на четвертому році повномасштабного вторгнення Росія все ще використовує у своїй зброї іноземні технології та компоненти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський , наголосивши на критичну необхідність посилення санкційного контролю.



