Росіяни першими про це дізнаються: Зеленський розповів про рішення, до якого наближається Україна

Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і росіяни будуть першими, хто дізнається, що ЗСУ розпочали регулярне використання власних балістичних ракет. Цей час обов'язково прийде. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Ми неодноразово успішно застосовували "Нептуни", наші крилаті ракети. Буде час, коли ми зможемо почати регулярно застосовувати наші власні балістичні ракети", — висловився президент.

За його словами, розвиток балістики є одним із ключових завдань безпеки держави.

"Це одне з ключових безпечних завдань, завдань безпеки для держави та всіх підприємств та людей, які відповідають саме за ракетну програму України. Своя ефективна балістика – це одна із гарантій безпеки", — додав український лідер.

Крім того, Володимир Зеленський звернув увагу на потенціал українського оборонного виробництва та підтримку партнерів.

"Всі партнери України у світі знають потенціал нашого виробництва зброї значно більший, ніж фінансується зараз завдяки нашому внутрішньому ресурсу та домовленостям двостороннім із нашими партнерами", — зазначив президент.

Варто нагадати, що ще в 2023 році повідомлялося, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". 1 жовтня 2024 року Зеленський на відкритті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету.

