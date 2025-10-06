Росіяни першими про це дізнаються: Зеленський розповів про рішення, до якого наближається Україна

Рубрики
Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і росіяни будуть першими, хто дізнається, що ЗСУ розпочали регулярне використання власних балістичних ракет. Цей час обов'язково прийде. Як повідомляє портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
За його словами, розвиток балістики є одним із ключових завдань безпеки держави.
Крім того, Володимир Зеленський звернув увагу на потенціал українського оборонного виробництва та підтримку партнерів.
Варто нагадати, що ще в 2023 році повідомлялося, що в Україні створюють ракети "довгі Нептуни". 1 жовтня 2024 року Зеленський на відкритті другого Міжнародного форуму оборотних індустрій заявив, що Україна створила нову балістичну ракету.
