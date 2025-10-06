Россияне первыми об этом узнают: Зеленский рассказал о решении, к которому приближается Украина

Рубрики
Украина успешно применила ракеты "Нептун" и россияне будут первыми, кто узнает, что ВСУ начали регулярное использование собственных баллистических ракет. Это время обязательно придет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, развитие баллистики является одной из ключевых задач безопасности государства.
Кроме того, Владимир Зеленский обратил внимание на потенциал украинского оборонного производства и на поддержку партнеров.
Стоит напомнить, еще в 2023 году сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". 1 октября 2024 года Зеленский на открытии второго Международного форума оборотных индустрий заявил, что Украина создала новую баллистическую ракету.
