Россияне первыми об этом узнают: Зеленский рассказал о решении, к которому приближается Украина

Украина успешно применила ракеты "Нептун" и россияне будут первыми, кто узнает, что ВСУ начали регулярное использование собственных баллистических ракет. Это время обязательно придет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Мы не раз успешно применяли "Нептуны", наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты", — высказался президент.

По его словам, развитие баллистики является одной из ключевых задач безопасности государства.

"Это одна из ключевых безопасных задач, задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика — это одна из гарантий безопасности", — добавил украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский обратил внимание на потенциал украинского оборонного производства и на поддержку партнеров.

"Все партнеры Украины в мире знают потенциал нашего производства оружия значительно больше, чем финансируется сейчас благодаря нашему внутреннему ресурсу и договоренностям двусторонним с нашими партнерами", — отметил президент.

Стоит напомнить, еще в 2023 году сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". 1 октября 2024 года Зеленский на открытии второго Международного форума оборотных индустрий заявил, что Украина создала новую баллистическую ракету.

Читайте также на портале "Комментарии" — на четвертом году полномасштабного вторжения Россия все еще использует в своем оружии иностранные технологии и компоненты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив критическую необходимость усиления санкционного контроля.