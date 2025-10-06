logo

BTC/USD

124060

ETH/USD

4575.05

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Россияне первыми об этом узнают: Зеленский рассказал о решении, к которому приближается Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне первыми об этом узнают: Зеленский рассказал о решении, к которому приближается Украина

Президент подчеркнул, после применения "Нептунов" Украина перейдет к регулярному использованию баллистики

6 октября 2025, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина успешно применила ракеты "Нептун" и россияне будут первыми, кто узнает, что ВСУ начали регулярное использование собственных баллистических ракет. Это время обязательно придет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Россияне первыми об этом узнают: Зеленский рассказал о решении, к которому приближается Украина

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Мы не раз успешно применяли "Нептуны", наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты", — высказался президент.

По его словам, развитие баллистики является одной из ключевых задач безопасности государства.

"Это одна из ключевых безопасных задач, задач безопасности для государства и всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины. Своя эффективная баллистика — это одна из гарантий безопасности", — добавил украинский лидер.

Кроме того, Владимир Зеленский обратил внимание на потенциал украинского оборонного производства и на поддержку партнеров.

"Все партнеры Украины в мире знают потенциал нашего производства оружия значительно больше, чем финансируется сейчас благодаря нашему внутреннему ресурсу и договоренностям двусторонним с нашими партнерами", — отметил президент.

Стоит напомнить, еще в 2023 году сообщалось, что в Украине создают ракеты "длинные Нептуны". 1 октября 2024 года Зеленский на открытии второго Международного форума оборотных индустрий заявил, что Украина создала новую баллистическую ракету.

Читайте также на портале "Комментарии" — на четвертом году полномасштабного вторжения Россия все еще использует в своем оружии иностранные технологии и компоненты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив критическую необходимость усиления санкционного контроля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости