Росія зробила США нову пропозицію щодо України: Зеленський розкрив деталі

Москва запропонувала Вашингтону припинити підтримку Києва в обмін на обмеження військової допомоги Тегерану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це президент України Володимир Зеленський повідомив виданню "Reuters".

Український лідер зазначив, що путінський режим у властивій для себе манері намагався виторгувати припинення обміну розвідувальною інформацією з Іраном. Однак натомість агресор вимагав, щоб Сполучені Штати повністю закрили Україні доступ до своїх розвідувальних даних.

Як наголосив президент, він особисто бачив звіти, що підтверджують ці факти, хоча й не розкрив усіх технічних деталей.

Володимир Зеленський підкреслив, що українські спецслужби мають докази продовження військової співпраці РФ та Ірану. Також особливу увагу приділив тому, що в іранських дронах, що атакують союзників США на Близькому Сході, знаходять російські деталі.

"У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які свідчать, що Росія це робить і каже: я не передам розвіддані Ірану, якщо Америка перестане передавати розвіддані Україні. Хіба це не шантаж? Абсолютно", – заявив президент.

Насамкінець глава держави розповів, що Україна вже активно допомагає країнам Перської затоки, зокрема Саудівській Аравії та Катару. Завдяки допомозі українців атаки безпілотників стають не такими смертоносними. При цьому Зеленський висловив сподівання на нові угоди, які допоможуть залучити кошти для виробництва українських дронів-перехоплювачів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва посилює Тегеран: Путін постачає Ірану, щоб затягнути війну.



