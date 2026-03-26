Россия сделала США новое предложение по Украине: Зеленский раскрыл детали

Москва предложила Вашингтону прекратить поддержку Киева в обмен на ограничение военной помощи Тегерану. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил изданию "Reuters".

Украинский лидер отметил, путинский режим в свойственной для себя манере пытался выторговать прекращение обмена разведывательной информацией с Ираном. Однако взамен агрессор требовал, чтобы Соединенные Штаты полностью закрыли Украине доступ к своим разведывательным данным.

Как акцентировал президент, он лично видел отчеты, подтверждающие эти факты, хотя и не раскрыл всех технических деталей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские спецслужбы располагают доказательствами продолжения военного сотрудничества РФ и Ирана. А также особое внимание уделил тому, что в иранских дронах, атакующих союзников США на Ближнем Востоке, находят российские детали.

"У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые свидетельствуют, что Россия это делает и говорит: я не передам разведданные Ирану, если Америка перестанет передавать разведданные Украине. Разве это не шантаж? Абсолютно", – заявил президент.

В заключение глава государства рассказал, что Украина уже активно помогает странам Персидского залива, в частности Саудовской Аравии и Катару. Благодаря помощи украинцев атаки беспилотников становятся не такими смертоносными. При этом Зеленский выразил надежду на новые соглашения, которые помогут привлечь средства для производства украинских дронов-перехватчиков.

