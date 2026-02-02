logo_ukra

Росія змінила ціль під час "енергетичного перемир'я": заява Зеленського
НОВИНИ

Росія змінила ціль під час "енергетичного перемир’я": заява Зеленського

Президент заявив, що Росія змінила ціль під час "енергетичного перемир’я"

2 лютого 2026, 13:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Минулої доби російські терористичні війська здійснили нові обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах України. Але цілеспрямованих масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по енергетичній інфраструктурі зафіксовано не було. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив президент Володимир Зеленський.

Росія змінила ціль під час "енергетичного перемир’я": заява Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі — саме по об’єктах залізниці", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, сьогодні, під час наради, було визначено доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ, міністра оборони України та керівника "Укрзалізниці".

"Очікую виконання доручень уже сьогодні", — зауважив український лідер.

Читайте також на порталі "Коментарі" — оголошене наприкінці січня так зване "енергетичне перемир’я" фактично припинилося 1 лютого. Росія знову завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що підтвердили у Міністерстві енергетики України.

2 лютого під час брифінгу перший заступник міністра Артем Некрасов розповів про удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що означає закінчення "енергетичного перемир’я".

Також видання "Коментарі" повідомляло — Україна опинилася за крок до блекауту, навіть у той час, коли Росія не завдавала масованих ударів по Україні. Чому так сталося? До якої загрози наблизилась Україна? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Раніше "Коментарі" писали – мешканці Києва дедалі частіше стикаються з відключеннями електроенергії, які не збігаються з оприлюдненими графіками. У ДТЕК пояснюють: у більшості таких випадків йдеться не про планові обмеження, а про локальні аварії на електромережах окремих будинків або районів.




