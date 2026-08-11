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Росія пішла на новий рівень ударів: Зеленський попередив про нову загрозу

Після атаки на Запоріжжя президент заявив, що Москва нарощує виробництво ракет і готується не до завершення війни, а до подальшої ескалації

11 серпня 2026, 11:51
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Кравцев Сергей

Росія дедалі активніше використовує північнокорейські балістичні ракети під час ударів по Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський після чергової масованої атаки, яка сталася вночі 11 серпня.

Росія пішла на новий рівень ударів: Зеленський попередив про нову загрозу

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами глави держави, російські війська застосували на Запоріжжі балістичні ракети північнокорейського виробництва. Крім того, для атаки окупанти використовували крилаті ракети "Циркон" та керовані авіабомби.

Удар спричинив важкі наслідки для міста. За останніми даними, загинули шестеро мирних жителів, ще 19 людей отримали поранення. Зеленський підкреслив, що характер атаки вказує на намір російських військ завдати максимальних збитків цивільній інфраструктурі.

Президент зазначив, що використання північнокорейської ракетної техніки є частиною ширшої тенденції. Москва, за його словами, одночасно збільшує виробництво власної балістики, залучає озброєння КНДР та готує нові мобілізаційні заходи.

"Все це показує, що Москва готується не до миру, а до ескалації", — заявив Зеленський, закликавши міжнародне співтовариство не чекати нових ударів, а реагувати вже зараз.

Окремо глава держави звернувся до партнерів України із закликом посилити санкційний тиск на підприємства, які забезпечують роботу російської військової промисловості. За його словами, обмежувальні заходи мають бути безпосередньо по виробничій базі, яка дозволяє Кремлю продовжувати ракетні атаки.

Ще одним пріоритетом Зеленський назвав посилення української протиповітряної оборони. Президент наголосив, що додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі необхідні для захисту цивільного населення.

Таким чином, Київ розглядає останні атаки не як окремі епізоди, а як свідчення підготовки Росії до продовження та можливого розширення війни.

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Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20361
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