«Росія не хоче миру»: Володимир Зеленський констатував застій у переговорах, попри очікування Дональда Трампа

Процес мирного врегулювання в Україні наразі не має реальних зрушень через небажання країни-агресора припиняти бойові дії. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні за результатами звіту переговорної групи, що повернулася зі Сполучених Штатів.

Трамп, Зеленський і Путін

Український лідер наголосив, що єдиний шлях до миру лежить через жорсткий тиск на Кремль, якого зараз катастрофічно бракує. Ба більше, певні кроки Заходу, як-от часткове зняття обмежень, лише розв'язують руки агресору.

"Реального руху поки що, на жаль, немає — Росія руху до миру не хоче. Саме тиску зараз очевидно не вистачає. Навпаки, є сигнали, що заохочують Росію продовжувати те, що вона робить уже роками, тільки збільшуючи агресивність", — підкреслив Володимир Зеленський.

Водночас у Білому домі озвучують більш оптимістичні, хоча й дещо суперечливі прогнози. Дональд Трамп під час спілкування з пресою висловив побажання, щоб сторони досягли домовленостей ще до проміжних виборів у США, які заплановані на 3 листопада.

Американський президент зауважив, що хоча він вважає цей конфлікт одним із найпростіших у своїй практиці (заявивши про вісім уже врегульованих ним воєн), головною перешкодою є особисті стосунки лідерів.

"Я б хотів побачити, як Путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду. Ця війна повинна була бути найлегшою, але це дві людини, які щиро ненавидять одна одну", — резюмував Трамп.

Попри сподівання Вашингтона на швидку угоду, Київ наполягає на неможливості діалогу без належної міжнародної підтримки та примусу агресора до миру.

