«Россия не хочет мира»: Владимир Зеленский констатировал застой в переговорах, несмотря на ожидания Дональда Трампа

Процесс мирного урегулирования в Украине пока не имеет реальных сдвигов из-за нежелания страны-агрессора прекращать боевые действия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении по результатам вернувшегося из Соединенных Штатов отчета переговорной группы.

Трамп, Зеленский и Путин

Украинский лидер подчеркнул, что единственный путь к миру лежит из-за жесткого давления на Кремль, которого сейчас катастрофически не хватает. Более того, определенные шаги Запада, например частичное снятие ограничений, только решают руки агрессору.

"Реального движения пока, к сожалению, нет – Россия движения в мир не хочет. Именно давления сейчас очевидно не хватает. Напротив, есть сигналы, поощряющие Россию продолжать то, что она делает уже годами, только увеличивая агрессивность", – подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время в Белом доме озвучивают более оптимистичные, хотя и несколько противоречивые прогнозы. Дональд Трамп во время общения с прессой выразил пожелание, чтобы стороны достигли договоренностей еще до промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября.

Американский президент отметил, что хотя он считает этот конфликт одним из самых простых в своей практике (заявив о восьми уже урегулированных им войнах), главным препятствием являются личные отношения лидеров.

"Я бы хотел увидеть, как Путин и Зеленский сядут за стол переговоров и заключат соглашение. Эта война должна была быть самой легкой, но это два человека, которые ненавидят друг друга", — резюмировал Трамп.

Несмотря на надежду Вашингтона на скорую сделку, Киев настаивает на невозможности диалога без надлежащей международной поддержки и принуждения агрессора к миру.

