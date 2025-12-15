Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) опублікував результати опитування українців щодо довіри президенту Володимиру Зеленському.

Рівень довіри до президента України різко змінився

Так, згідно з дослідженням, Володимиру Зеленському довіряють 61% українців, не довіряють – 32%. Баланс довіри-недовіри становить +29%. На початку жовтня показники довіри були майже ідентичні.

Водночас показники довіри до Президента є динамічні. Серед респондентів, яких було опитано в листопаді (26-30 листопада), 49% довіряли Зеленському, а серед респондентів, опитаних у грудні (1-13 грудня) – 63% (а в тиждень 8-13 грудня – 65%).

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що три чверті українців виступають проти "мирного плану", який, серед іншого, включатиме виведення військ з Донбасу, обмеження чисельності української армії та не міститиме конкретних гарантій безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 листопада-13 грудня.

"Російський план залишається категорично неприйнятним – 75% українців вважають його абсолютно неприйнятним (стільки ж було у вересні 2025 року). Тільки 17% українців готові на російську версію світу (стільки ж було раніше)", – йдеться у звіті КМІС.

Водночас 72% українців (соціологи наголошують, що переважно без ентузіазму), але готові схвалити план Європи та України. Лише 14% категорично відкидають його. У КМІС уточнюють, що у рамках опитування підготували дві скорочені версії "мирного плану". Один із них був умовним планом Європи та України, а інший – умовним планом Росії. Респонденту випадково обирали та зачитували один із двох варіантів-планів, не уточнюючи, що цей план від Європи з Україною чи від Росії.