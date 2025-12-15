Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса украинцев по поводу доверия президенту Владимиру Зеленскому.

Уровень доверия к президенту Украины резко изменился

Так, согласно исследованию, Владимиру Зеленскому доверяют 61% украинцев, не доверяют — 32%. Баланс доверия-недоверия составляет 29%. В начале октября показатели доверия были почти идентичны.

В то же время показатели доверия к Президенту динамичны. Среди респондентов, опрошенных в ноябре (26-30 ноября), 49% доверяли Зеленскому, а среди респондентов, опрошенных в декабре (1-13 декабря) — 63% (а в неделю 8-13 декабря — 65%).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что три четверти украинцев выступают против "мирного плана", который, среди прочего, будет включать вывод войск из Донбасса, ограничение численности украинской армии и не содержать конкретных гарантий безопасности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 ноября-13 декабря.

"Российский план остается категорически неприемлемым – 75% украинцев считают его абсолютно неприемлемым (столько же было в сентябре 2025 года). Только 17% украинцев готовы на российскую версию мира (столько же было раньше)", – говорится в отчете КМИС.

В то же время 72% украинцев (социологи отмечают, что преимущественно без энтузиазма), но готовы одобрить план Европы и Украины. Только 14% категорически отвергают его. В КМИС уточняют, что в рамках опроса подготовили две сокращенные версии "мирного плана". Один из них был условным планом Европы и Украины, а другой – условным планом России. Респондент случайно выбирался и зачитывался одним из двух вариантов-планов, не уточняя, что этот план от Европы с Украиной или от России.