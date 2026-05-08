РФ прийняла умови перемир'я, а Зеленський підписав безпрецедентний указ

Російська Федерація офіційно підтримала ініціативу Дональда Трампа щодо встановлення триденного перемир’я з 9 по 11 травня. Як повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, це рішення стало логічним продовженням прямих консультацій між лідерами США та Росії. Ключовими пунктами домовленості є припинення вогню та масштабне повернення військовополонених, приурочене до 81-ї річниці перемоги над нацизмом.

Паралельно з цим, президент України Володимир Зеленський видав Указ №374/2026, який фактично гарантує безпеку проведення заходів у центрі Москви. Документ визначає конкретні географічні координати Красної площі, які тимчасово вилучаються з-під ударів українських сил. Такий крок названо вимушеним гуманітарним заходом, необхідним для реалізації обміну за схемою "1000 на 1000".

"Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві. На час параду територіальний квадрат Красної площі виключити з плану застосування українського озброєння", — йдеться у тексті указу українського лідера.

У Кремлі підтвердили, що Вашингтон підтримував постійну координацію з Києвом під час підготовки цієї угоди. Російська сторона наголосила на символічності дати, тоді як Україна чітко дала зрозуміти: безпека в небі над Москвою — це ціна за повернення додому тисячі українських захисників.

"Ця ініціатива йде в розвиток нещодавньої розмови Путіна і Трампа. США перебували на зв'язку з Києвом під час обговорення", — зазначив Юрій Ушаков.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь української сторони в цьому процесі, наголосивши, що пріоритетом для держави є повернення захисників додому, а не символічні акції в Москві.