Недилько Ксения
Российская Федерация официально поддержала инициативу Дональда Трампа по установлению трехдневного перемирия с 9 по 11 мая. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, данное решение стало логическим продолжением прямых консультаций между лидерами США и России. Ключевыми пунктами договоренности является прекращение огня и масштабное возвращение военнопленных, приуроченное к 81-й годовщине победы над нацизмом.
Параллельно с этим президент Украины Владимир Зеленский издал Указ №374/2026, который фактически гарантирует безопасность проведения мероприятий в центре Москвы. Документ определяет конкретные географические координаты Красной площади, временно изымаемые из-под ударов украинских сил. Такой шаг назван вынужденной гуманитарной мерой, необходимой для реализации обмена по схеме "1000 на 1000".
В Кремле подтвердили, что Вашингтон поддерживал постоянную координацию с Киевом при подготовке этого соглашения. Российская сторона отметила символичность даты, в то время как Украина четко дала понять: безопасность в небе над Москвой — это цена за возвращение домой тысячи украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинской стороны в этом процессе, отметив, что приоритетом для государства является возвращение защитников домой, а не символические акции в Москве.