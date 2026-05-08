Российская Федерация официально поддержала инициативу Дональда Трампа по установлению трехдневного перемирия с 9 по 11 мая. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, данное решение стало логическим продолжением прямых консультаций между лидерами США и России. Ключевыми пунктами договоренности является прекращение огня и масштабное возвращение военнопленных, приуроченное к 81-й годовщине победы над нацизмом.

Параллельно с этим президент Украины Владимир Зеленский издал Указ №374/2026, который фактически гарантирует безопасность проведения мероприятий в центре Москвы. Документ определяет конкретные географические координаты Красной площади, временно изымаемые из-под ударов украинских сил. Такой шаг назван вынужденной гуманитарной мерой, необходимой для реализации обмена по схеме "1000 на 1000".

"Разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве. На время парада территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", — говорится в указе украинского лидера.

В Кремле подтвердили, что Вашингтон поддерживал постоянную координацию с Киевом при подготовке этого соглашения. Российская сторона отметила символичность даты, в то время как Украина четко дала понять: безопасность в небе над Москвой — это цена за возвращение домой тысячи украинских защитников.

"Эта инициатива идет в развитие недавнего разговора Путина и Трампа. США находились на связи с Киевом во время обсуждения", – отметил Юрий Ушаков.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинской стороны в этом процессе, отметив, что приоритетом для государства является возвращение защитников домой, а не символические акции в Москве.