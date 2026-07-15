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Рейтинг Зеленського обвалиться: справа у Залужному та Буданові

Народний депутат Железняк розповів, чому президенту Зеленському не варто відкликати Залужного та звільняти Буданова

15 липня 2026, 20:18
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Кречмаровская Наталия

На тлі масштабних кадрових змін в українському уряді в мережі Інтернет з'явилася інформація, що свої посади можуть втратити посол України у Великій Британії Валерій Залужний та керівник Офісу президента Кирило Буданов. 

Рейтинг Зеленського обвалиться: справа у Залужному та Буданові

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк переконаний, що президент України Володимир Зеленський може відкликати посла, якщо хоче повторити всі свої помилки і створити собі потужного внутрішнього конкурента ще більше.

“Але щось мені підказує, що він або навчився користуватися чатом GPT і іноді питає його типу: “А оця ідея точно погана чи дуже погана?”. А чат GPT щиро йому відповідає, що це не треба робити. Тож ні, я думаю, що Залужний буде залишатися на цій посаді як мінімум подалі від Києва і Зеленського”, — зазначив народний депутат. 

На думку політика залишатиметься на своїй посаді і Буданов. 

“Хоча я думаю, що приклад ревнощів до рейтингу Федорова йому має бути теж достатньо показовий”, — підкреслив Железняк. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Тож усі міністри підуть у відставку. Однак парламентарі переконані, що справжні фахівці не йдуть працювати в уряд.

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що одноосібна влада призвела до кадрової кризи. Політик пояснив, чому професіонали не йдуть працювати в уряд.

Парламентар підкреслив, що усе вирішується на Банковій — хто стане новим прем'єр-міністром, кого звільнити, кого призначити. Хоча, підкреслив, що таких повноважень президент не має.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=mAnR27KFbKY
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