Рейтинг Зеленського обвалиться: справа у Залужному та Буданові

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Кречмаровская Наталия
На тлі масштабних кадрових змін в українському уряді в мережі Інтернет з'явилася інформація, що свої посади можуть втратити посол України у Великій Британії Валерій Залужний та керівник Офісу президента Кирило Буданов.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Ярослав Железняк переконаний, що президент України Володимир Зеленський може відкликати посла, якщо хоче повторити всі свої помилки і створити собі потужного внутрішнього конкурента ще більше.
На думку політика залишатиметься на своїй посаді і Буданов.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Тож усі міністри підуть у відставку. Однак парламентарі переконані, що справжні фахівці не йдуть працювати в уряд.
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що одноосібна влада призвела до кадрової кризи. Політик пояснив, чому професіонали не йдуть працювати в уряд.
Парламентар підкреслив, що усе вирішується на Банковій — хто стане новим прем'єр-міністром, кого звільнити, кого призначити. Хоча, підкреслив, що таких повноважень президент не має.