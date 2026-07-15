Рейтинг Зеленського обвалиться: справа у Залужному та Буданові

На тлі масштабних кадрових змін в українському уряді в мережі Інтернет з'явилася інформація, що свої посади можуть втратити посол України у Великій Британії Валерій Залужний та керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Ярослав Железняк переконаний, що президент України Володимир Зеленський може відкликати посла, якщо хоче повторити всі свої помилки і створити собі потужного внутрішнього конкурента ще більше.

“Але щось мені підказує, що він або навчився користуватися чатом GPT і іноді питає його типу: “А оця ідея точно погана чи дуже погана?”. А чат GPT щиро йому відповідає, що це не треба робити. Тож ні, я думаю, що Залужний буде залишатися на цій посаді як мінімум подалі від Києва і Зеленського”, — зазначив народний депутат.

На думку політика залишатиметься на своїй посаді і Буданов.

“Хоча я думаю, що приклад ревнощів до рейтингу Федорова йому має бути теж достатньо показовий”, — підкреслив Железняк.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко. Тож усі міністри підуть у відставку. Однак парламентарі переконані, що справжні фахівці не йдуть працювати в уряд.

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що одноосібна влада призвела до кадрової кризи. Політик пояснив, чому професіонали не йдуть працювати в уряд.

Парламентар підкреслив, що усе вирішується на Банковій — хто стане новим прем'єр-міністром, кого звільнити, кого призначити. Хоча, підкреслив, що таких повноважень президент не має.



