Рейтинг Зеленского рухнет: дело в Залужном и Буданове

На фоне масштабных кадровых изменений в украинском правительстве в сети Интернет появилась информация, что свои должности могут потерять посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Ярослав Железняк убежден, что президент Украины Владимир Зеленский может отозвать посла, если хочет повторить все свои ошибки и создать мощного внутреннего конкурента еще больше.

"Но что-то мне подсказывает, что он или научился пользоваться чатом GPT и иногда спрашивает его типа: "А эта идея точно плохая или очень плохая?". А чат GPT искренне отвечает, что это не надо делать. Так что нет, я думаю, что Залужный будет оставаться на этом посту как минимум подальше от Киева и Зеленского”, — отметил народный депутат.

По мнению политика, будет оставаться на своей должности и Буданов.

"Хотя я думаю, что пример ревности к рейтингу Федорова ему должен быть тоже достаточно показателен", — подчеркнул Железняк.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Все министры уйдут в отставку. Однако парламентарии уверены, что настоящие специалисты не идут работать в правительство.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что единоличные власти привели к кадровому кризису. Политик объяснил, почему профессионалы не уходят работать в правительство.

Парламентарий подчеркнул, что все решается на Банковой – кто станет новым премьер-министром, кого уволить, кого назначить. Хотя, подчеркнул, что таких полномочий у президента нет.



