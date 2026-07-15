Рейтинг Зеленского рухнет: дело в Залужном и Буданове

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Кречмаровская Наталия
На фоне масштабных кадровых изменений в украинском правительстве в сети Интернет появилась информация, что свои должности могут потерять посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Ярослав Железняк убежден, что президент Украины Владимир Зеленский может отозвать посла, если хочет повторить все свои ошибки и создать мощного внутреннего конкурента еще больше.
По мнению политика, будет оставаться на своей должности и Буданов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Верховная Рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Все министры уйдут в отставку. Однако парламентарии уверены, что настоящие специалисты не идут работать в правительство.
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что единоличные власти привели к кадровому кризису. Политик объяснил, почему профессионалы не уходят работать в правительство.
Парламентарий подчеркнул, что все решается на Банковой – кто станет новым премьер-министром, кого уволить, кого назначить. Хотя, подчеркнул, что таких полномочий у президента нет.