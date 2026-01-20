«Совет мира» или «совет войны»: Зеленский жестко ответил на инициативу Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является врагом нашего государства, поэтому участие Украины в любых международных форматах при присутствии РФ выглядит крайне проблематично. Об этом глава государства сообщил во время онлайн-брифинга для журналистов в WhatsApp, комментируя инициативу создания так называемого "Совета мира" президента США Дональда Трампа.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский подтвердил, что Украина действительно получила официальное приглашение присоединиться к новому органу. По его словам, в настоящее время дипломаты прорабатывают детали предложения. В то же время президент откровенно очертил свою позицию по поводу возможного членства России и Беларуси в этом совете.

"Россия – наш враг. Беларусь – их союзник. Мне сложно представить, как мы можем быть вместе с Россией в любом совете. Россия – это совет войны. И Беларусь вместе с ними, а именно режим Лукашенко", — подчеркнул Зеленский.

Проект "Советы мира" предполагает, что Дональд Трамп станет его первым председателем и будет лично определять состав участников. Формально решения будут приниматься большинством голосов, однако каждое из них потребует окончательного одобрения президента США. Критики инициативы уже заявляют, что такой формат может стать альтернативой или конкурентом ООН, которую Трамп не раз публично критиковал.

Украина пока не спешит соглашаться на участие в Совете мира, учитывая присутствие среди приглашенных Владимира Путина и Александра Лукашенко. Для постоянного членства предусмотрен взнос в размере 1 млрд долларов, без взноса возможно только трехлетнее членство. Собранные средства планируют направить на восстановление Сектора Газа.

Известно, что приглашение уже приняли Венгрия и Вьетнам. Также предложения получили Индия, Австралия, Канада, Турция, Египет, Греция, Кипр, Пакистан, Иордания, Парагвай, Аргентина и Албания. Официальный перечень членов Совета мира США должны объявить в ближайшие дни, вероятно – во время Всемирного экономического форума в Давосе.

