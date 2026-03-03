Путин потерпел роковое поражение: Зеленский намекнул на перелом в войне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о провале зимней кампании России, направленной на уничтожение энергетической инфраструктуры и деморализацию украинцев. По его словам, Кремль сделал ставку на холод как на оружие, пытаясь оставить города без света и тепла в самые суровые морозы.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на эффект паники – ожидалось, что массированные удары по энергетике повлекут за собой внутренний раскол, снизят поддержку армии и заставят Украину к уступкам. В то же время, эти расчеты не оправдались.

Несмотря на регулярные атаки на объекты генерации и распределения электроэнергии, энергетики смогли удержать систему. Украинские военные продолжили выполнять боевые задачи, а общество продемонстрировало стойкость и солидарность даже в самые сложные периоды зимы.

Путин проиграл свою зимнюю операцию. Он бил по энергетике в морозы, пытался расколоть общество и остановить армию. Но план провалился – вместе с теплом возвращается надежда", – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил вклад украинских энергетиков, спасателей и военных, которые обеспечили стабильность критической инфраструктуры и защитили страну от самых плохих сценариев.

Таким образом, очередная попытка Москвы использовать холод как инструмент давления завершилась неудачей. Украина входит в весну с восстановленной энергосистемой, боевым духом и уверенностью в своих силах.

