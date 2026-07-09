Путін такого не очікував: Зеленський розкрив деталі нових ударів по РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову серію ударів Сил оборони по об'єктах нафтової інфраструктури Росії, наголосивши, що Київ послідовно реалізує стратегію так званих "дальнобійних санкцій". За його словами, ці дії стали відповіддю на російську агресію, що триває, і небажання Москви припиняти війну.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Як зазначив глава держави, українські підрозділи вразили кілька важливих об'єктів, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням та забезпеченням російських нафтопродуктів. Зокрема, під удар потрапили нафтобази у Тверській та Ставропольській областях, розташовані приблизно за 500 кілометрів від лінії фронту. Крім того, була атакована резервна паливна база на відстані близько 800 кілометрів, а також нафтоперекачувальна станція в Уфі, що знаходиться майже за 1,5 тисячі кілометрів від українського кордону.

Окремо Зеленський згадав про введення санкцій проти нафтоналивного терміналу в Ростовській області, який використовується в логістиці російського паливного комплексу. Президент подякував українським військовим та спецслужбам за проведення операцій, наголосивши, що кожен день затягування війни повинен мати наслідки для країни-агресора.

У Службі безпеки України уточнили, що однією з цілей стала нафтобаза "Червона Зоря" у Тверській області. Після удару безпілотників на об'єкті спалахнула пожежа. Аналогічна ситуація, за даними відомства, трапилася і на нафтобазі "Ставропольська", де вогонь охопив значну територію.

У СБУ зазначили, що обидва об'єкти відіграють важливу роль у забезпеченні зберігання та розподілу бензину та дизельного палива, яке використовується, зокрема, для потреб російської військової логістики.

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