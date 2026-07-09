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Путин точно такого не ожидал: Зеленский раскрыл детали новых ударов по РФ

Украина заявила о поражении сразу нескольких стратегических объектов в глубине российской территории, обеспечивающих топливом военную машину Кремля

9 июля 2026, 13:04
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новой серии ударов Сил обороны по объектам нефтяной инфраструктуры России, подчеркнув, что Киев последовательно реализует стратегию так называемых "дальнобойных санкций". По его словам, эти действия стали ответом на продолжающуюся российскую агрессию и нежелание Москвы прекращать войну.

Путин точно такого не ожидал: Зеленский раскрыл детали новых ударов по РФ

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Как отметил глава государства, украинские подразделения поразили несколько важных объектов, связанных с хранением, транспортировкой и обеспечением российских нефтепродуктов. В частности, под удар попали нефтебазы в Тверской и Ставропольской областях, расположенные примерно в 500 километрах от линии фронта. Кроме того, была атакована резервная топливная база на расстоянии около 800 километров, а также нефтеперекачивающая станция в Уфе, находящаяся почти в 1,5 тысячи километров от украинской границы.

Отдельно Зеленский упомянул введение санкций против нефтеналивного терминала в Ростовской области, который используется в логистике российского топливного комплекса. Президент поблагодарил украинских военных и спецслужбы за проведение операций, подчеркнув, что каждый день затягивания войны должен иметь последствия для страны-агрессора.

В Службе безопасности Украины уточнили, что одной из целей стала нефтебаза "Красная Заря" в Тверской области. После попадания ударных беспилотников на объекте вспыхнул пожар. Аналогичная ситуация, по данным ведомства, произошла и на нефтебазе "Ставропольская", где огонь охватил значительную территорию.

В СБУ отметили, что оба объекта играют важную роль в обеспечении хранения и распределения бензина и дизельного топлива, используемого, в том числе, для нужд российской военной логистики.

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/19857
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